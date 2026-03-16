Pojavila se prva fotografija na kojoj su Endru, Mandelson i Epstin zajedno

Dokumenti koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD pronašli su fotografiju Endrua Mauntbatena-Vindzora i Pitera Mandelsona zajedno sa osuđenim pedofilom Džefrijem Epštajnom.

To je prva poznata fotografija njih trojice, ali se ne pominju ni vrijeme ni mjesto njenog nastanka.

Podsjetimo se da je Mandelson bio dugogodišnji član britanske Laburističke partije i bliski saradnik bivšeg premijera Tonija Blera, a bio je jedan od ključnih arhitekata projekta „Novi laburisti“, koji je devedesetih godina pomjerio stranku ka političkom centru i vratio se na vlast nakon skoro dvije decenije konzervativne dominacije.

Obavljao je nekoliko važnih pozicija u vladi, uključujući ministra za trgovinu i industriju i ministra za Sjevernu Irsku, a kasnije je postao evropski komesar za trgovinu u Evropskoj komisiji, gdje je učestvovao u pregovorima o važnim trgovinskim sporazumima.

Obojica tvrde da nisu krivi

Fotografija prikazuje trojku kako sjedi za drvenim stolom na terasi, sa šoljicama ukrašenim američkom zastavom ispred sebe. Prema ITV News-u, snimljena je na američkom ostrvu Martas Vinjard između 1999. i 2000. godine, prije nego što je Epštajn osuđen na 13 mjeseci zatvora i registrovan kao seksualni prestupnik, prenosi BBC .

U dokumentima se ne navodi da njihovo pojavljivanje na fotografiji ukazuje na bilo kakvu krivicu. Međutim, Mauntbaten-Vindzor i lord Mandelson su odvojeno uhapšeni zbog sumnje na zloupotrebu položaja zbog njihovih veza sa Epštajnom i obojica su u međuvremenu pušteni na slobodu do istrage.

Mauntbaten-Vindzor je više puta negirao bilo kakvu krivicu u vezi sa Epštajnom. Mandelson je takođe više puta izjavio da vjeruje da nije počinio nikakav zločin. Dugo je tvrdio da je vjerovao u verziju događaja koju su mu iznijeli Epštajn i njegov advokat i da je istinu saznao tek nakon Epštajnove smrti 2019. godine.

Obojica su smijenjeni sa svojih prethodnih pozicija

Njihove veze sa pokojnim finansijerom dovele su do toga da su obojica izgubili svoje položaje. Mauntbaten-Vindzor je lišen kraljevskih titula, dok je Mandelson smjenjen sa mjesta britanskog ambasadora u Sjedinjenim Državama. Mauntbaten-Vindzor je rekao da je prvi put upoznao Epštajna 1999. godine preko Gislen Maksvel, Epštajnove partnerke, koju je poznavao još iz studentskih dana.

Optužen je da je imao seks sa Virdžinijom Đufr kada je bila tinejdžerka. Građanska tužba koju je pokrenuo Đufr rešena je bez sporazuma o krivici, a on je odlučno negirao optužbe. Uhapšen je sredinom februara zbog sumnje na zloupotrebu položaja u javnoj funkciji.

Prethodno je policija pokrenula istragu o otkrivanju poverljivih informacija Epštajnu dok je bio specijalni izaslanik Velike Britanije za trgovinu od 2001. do 2011. godine. Ranije ove godine objavljene su druge fotografije iz američkih dokumenata koje ga prikazuju kako kleči nad ženom koja leži na zemlji, ali je on doslijedno negirao bilo kakvu krivičnu prijavu.

Mandelson je smijenjen sa mjesta ambasadora nakon što su Epštajnovi dosijei otkrili imejlove podrške koje mu je slao dok se suočavao sa optužbama za seksualni napad 2008. godine. Ministarstvo pravde SAD je takođe objavilo Mandelsonove fotografije u donjem vešu

Prošlog mjeseca, londonska policija je pokrenula istragu o navodima da je Mandelson, dok je bio ministar u kabinetu, Epštajnu prosleđivao komercijalno osjetljive vladine informacije. On posljednjih nedjelja nije javno komentarisao Epštajnove dosijee, ali je Bi-Bi-Si saznao da je tvrdio da nije počinio nikakav zločin niti da je bio motivisan finansijskom dobitkom.