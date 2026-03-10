Zbog veza sa Epstinom odbijena za ugovor vrijedan 2 miliona dolara

Sara Ferguson je navodno odbijena za ugovor o prodaji knjige vrijedan 2 miliona dolara (1,73 miliona evra) u Sjedinjenim Državama zbog skandala koji okružuje njenog bivšeg muža, Endrua Mauntbatena-Vindzora, i njegovu vezu sa Džefrijem Epštajnom.

Bivša vojvotkinja od Jorka, čije se mjesto boravka trenutno ne zna, suočila se sa nizom odbijanja.

„Postala je izopštenica“

Prema riječima visokopozicioniranog holivudskog izvora, Ferguson, poznat i kao Fergi, nadao se avansu od 2 miliona dolara za knjigu, čija tema nije poznata.

„Suočila se sa nizom odbijanja, a u nekoliko slučajeva nije dobila nikakav odgovor. Čini se da niko nije ni najmanje zainteresovan da bude razotkrivena kao da profitira od skandala sa Epštajnom, koji je razorio njenu porodicu i potpuno uništi njenog bivšeg muža“, rekao je izvor za Sandej ekspres.

„Svaka nada koju je imala da će održati svoj američki san sada djeluje potpuno razbijena. Komercijalno, kao što je dokazano neuspjelim ugovorom za knjigu, postala je izopštenica“, dodao je izvor.

O finansijskim problemima Sare Ferguson se dugo priča, a i sama je ranije priznala da je 2011. godine od Epštajna uzela 15.000 funti, što je javno nazvala „ogromnom greškom u procjeni“.

Pad u nemilost

Sara (66) je nekada imala uspješnu karijeru u Americi, gdje je radila kao dopisnica za emisiju „Today Show“ na NBC-ju. Takođe je autorka nekoliko dječjih knjiga, uključujući seriju „Little Red“ i „Tea for Ruby“. U Velikoj Britaniji se povremeno pojavljivala u emisiji „Loose Women“ na ITV-ju i bila je čest gost na poznatim dobrotvornim događajima.

Takođe se činilo da se vraća u kraljevske krugove, pridruživši se porodici u Sandringemu 2023. godine, obilježavajući svoj prvi kraljevski Božić od 1990-ih.

Međutim, prošle godine ju je odbacilo nekoliko dobrotvornih organizacija nakon otkrića o njenim vezama sa Epštajnom. Među njima su bili dječji hospis „Džulijina kuća“ i fondacija za istraživanje alergija na hranu „Natašina fondacija za istraživanje alergija“.

Početkom februara, njena dobrotvorna organizacija, „Sarah's Trust“, objavila je da će se zatvoriti „u dogledno vrijeme“, samo nekoliko dana nakon što je bivša vojvotkinja imenovana u imejlovima vezanim za Džefrija Epštajna koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD. Organizacija, osnovana 2020. godine radi „podrške dobrotvornim organizacijama širom svijeta“, objavila je zatvaranje nakon višemjesečnog razmatranja.

Gdje je sada Sara Ferguson?

Sara je napustila Kraljevsku ložu u Vindzoru, gdje je živjela sa svojim bivšim mužem Endruom skoro dvije decenije. Bivši par, koji se razveo 1996. godine, bio je poznat po izuzetno dobrom odnosu, a Sara ih je jednom opisala kao „najsrećniji razvedeni par na svijetu“.

Od tada se ne zna gdje se nalazi, a izvještaji ukazuju da je bila u Francuskim Alpima, Švajcarskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Prošlog mjeseca, Dejli mejl je objavio da je posjetila Balilifin Lodž & Spa u Donegolu, irski velnes centar koji je već posjetila. O prethodnoj posjeti, podijelila je video na TikToku i napisala: „Ponekad mi postane previše, pa samo pokušavam da pobjegnem i udahnem najljepši, divni svjež vazduh.“

Nije jasno gdje Sara planira da živi nakon Epštajnovih dokumenata. Izvor je ranije rekao za Hello! da se neće pridružiti Endruu u njegovom preseljenju u Norfok. „Bila je uz njega svih ovih godina, ali sada je spremna da raširi krila“, rekao je izvor.

Par ima dvije ćerke, princezu Beatris (37) i princezu Evgeniju (35).

(indeks)