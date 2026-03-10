Amerikanci objavili šta su koristili i pogodili u operaciji protiv Irana

Autor:ATV
CENTCOM, Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država, objavila je niz infografika povodom prvih deset dana operacije "Epski bijes" koji prikazuje ciljeve napada i korišteno oružje.
Navode da je operacija pokrenuta po nalogu američkog predsjednika Donalda Trampa.
Naglasili su da napadaju ciljeve kako bi razgradili bezbjednosti aparat iranskog režima, s naglaskom na lokacije koje predstavljaju neposrednu prijetnju.
Operation Epic Fury: The first 10 days pic.twitter.com/pGL1Scu4hG— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 9, 2026
Podsjetili su da je operacija započela 28. februara u 1:15 po istočnom vremenu na području Irana. Utvrdili su da je pogođeno više od 5.000 ciljeva, pri čemu je oštećeno ili uništeno više od 50 iranskih brodova.
- Komandni i kontrolni centri
- Zgrade sjedišta IRGC-a (Iranski korpus islamske revolucionarne garde)
- Obavještajni objekti IRGC-a
- Integrirani sistemi PVO
- Lokacije balističkih projektila
- Brodovi i podmornice iranske mornarice
- Iranski sistemi PVO
- Lokacije protivbrodskih projektila
- Vojne komunikacijske sposobnosti
- Proizvodnja balističkih projektila i dronova
- bombarderi B-1
- stelt bombarderi B-2
- bombarderi B-52
- dronovi LUCAS
- presretački raketni sistemi Patriot
- protiv balistički sistemi "Thaad"
- borbeni avioni F-15
- borbeni avioni F-16
- borbeni avioni F-18
- borbeni avioni F-22
- stelt borbeni avioni F-35
- jurišni avioni A-10
- avioni za elektroničko ratovanje EA-18G
- avioni za rano upozorenje i kontrolu
- radarski avion E-2D Advanced Hawkeye
- avion za komunikacijsko povezivanje u vazduhu
- izviđački avion U-2 Dragon Lady
- pomorski patrolni avioni P-8
- izviđački avioni RC-135
- dronovi MQ-9 Reaper
- raketni sistemi M-142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems)
- nosači aviona na nuklearni pogon
- razarači s navođenim projektilima
- sistemi za odbranu od dronova
- avioni za dopunu goriva u vazduhu
- brodovi za snabdijevanje gorivom
- transportni avioni C-17 Globemaster
- transportni avioni C-130
- avion za elektroničko ratovanje EC-130H Compass Call
- sistemi odbrane od raketa, topništva i minobacača (C-RAM)
