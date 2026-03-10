Logo
Amerikanci objavili šta su koristili i pogodili u operaciji protiv Irana

ATV

10.03.2026

08:07

Носач авиона Абрахам Линколн
Foto: Centralna komanda

CENTCOM, Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država, objavila je niz infografika povodom prvih deset dana operacije "Epski bijes" koji prikazuje ciljeve napada i korišteno oružje.

Navode da je operacija pokrenuta po nalogu američkog predsjednika Donalda Trampa.

Naglasili su da napadaju ciljeve kako bi razgradili bezbjednosti aparat iranskog režima, s naglaskom na lokacije koje predstavljaju neposrednu prijetnju.

Podsjetili su da je operacija započela 28. februara u 1:15 po istočnom vremenu na području Irana. Utvrdili su da je pogođeno više od 5.000 ciljeva, pri čemu je oštećeno ili uništeno više od 50 iranskih brodova.

Nabrojali su vrste ciljeva:

- Komandni i kontrolni centri

- Zgrade sjedišta IRGC-a (Iranski korpus islamske revolucionarne garde)

- Obavještajni objekti IRGC-a

- Integrirani sistemi PVO

- Lokacije balističkih projektila

- Brodovi i podmornice iranske mornarice

- Iranski sistemi PVO

- Lokacije protivbrodskih projektila

- Vojne komunikacijske sposobnosti

- Proizvodnja balističkih projektila i dronova

Objavili su i popis američkih sredstava korištenih u borbi:

- bombarderi B-1

- stelt bombarderi B-2

- bombarderi B-52

- dronovi LUCAS

- presretački raketni sistemi Patriot

- protiv balistički sistemi "Thaad"

- borbeni avioni F-15

- borbeni avioni F-16

- borbeni avioni F-18

- borbeni avioni F-22

- stelt borbeni avioni F-35

- jurišni avioni A-10

- avioni za elektroničko ratovanje EA-18G

- avioni za rano upozorenje i kontrolu

- radarski avion E-2D Advanced Hawkeye

- avion za komunikacijsko povezivanje u vazduhu

- izviđački avion U-2 Dragon Lady

- pomorski patrolni avioni P-8

- izviđački avioni RC-135

- dronovi MQ-9 Reaper

- raketni sistemi M-142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems)

- nosači aviona na nuklearni pogon

- razarači s navođenim projektilima

- sistemi za odbranu od dronova

- avioni za dopunu goriva u vazduhu

- brodovi za snabdijevanje gorivom

- transportni avioni C-17 Globemaster

- transportni avioni C-130

- avion za elektroničko ratovanje EC-130H Compass Call

- sistemi odbrane od raketa, topništva i minobacača (C-RAM)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Komentari (0)
