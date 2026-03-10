Logo
Large banner

Težak udarac za Kijev, ostali bez jednog od najboljih pilota: Poginuo pukovnik Aleksandar Dovgač

Autor:

ATV

10.03.2026

07:44

Komentari:

0
Тежак ударац за Кијев, остали без једног од најбољих пилота: Погинуо пуковник Александар Довгач
Foto: screenshot

Ukrajinske oružane snage potvrdile su gubitak jednog od svojih najiskusnijih pilota. Prema izvještajima ukrajinskih medija i zvaničnom saopštenju pres-službe ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, poginuo je pukovnik Aleksandr Dovgač, komandant 39. taktičke avijacijske brigade.

Vijest o njegovoj smrti objavljena je 9. marta 2026. godine, nakon što je pilot poginuo tokom borbenog zadatka na istočnom pravcu fronta. Ukrajinske vlasti su potvrdile da se incident dogodio u uslovima intenzivnih borbenih dejstava, gdje su, prema navodima saopštenja, dominirali snažni sistemi protivvazdušne odbrane i značajna vazdušna aktivnost protivničkih snaga.

U zvaničnom izvještaju navodi se da je pukovnik Dovgač poginuo tokom popodnevne borbene misije, dok je ukrajinska avijacija pokušavala da deluje u složenim uslovima na frontu.

-Pukovnik Aleksandar Dovgač (Oleksandar) poginuo je tokom borbenog zadatka danas popodne, 9. marta 2026. godine, na istočnom pravcu, pod značajnom neprijateljskom vazdušnom nadmoći i snažnim protivmjerama protivvazdušne odbrane. Okolnosti incidenta se trenutno istražuju, navodi se u saopštenju ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva.

JEDAN OD NAJISKUSNIJIH PILOTA UKRAJINSKOG RV

Prema dostupnim informacijama, pukovnik Dovgač je važio za jednog od najiskusnijih pilota u redovima ukrajinskih oružanih snaga. Kao komandant 39. taktičke avijacijske brigade, bio je odgovoran za planiranje i izvođenje borbenih operacija vazduhoplovnih jedinica na više frontova.

Ukrajinska vojska navodi da je tokom službe izveo stotine borbenih letova. Njegove misije obuhvatale su širok spektar operacija, uključujući presretanje neprijateljskih letelica, zaštitu vazdušnog prostora i podršku kopnenim jedinicama.

Dovgač je učestvovao u operacijama u više ključnih oblasti sukoba. Prema navodima ukrajinske vojske, borbene zadatke izvršavao je iznad ostrva Zmijni u Crnom moru, kao i u regionima Hersona, Harkova i Kijeva. Pored borbenih misija protiv neprijateljskih letjelica, učestvovao je i u presretanju raketa i bespilotnih letjelica koje su lansirale ruske oružane snage, piše Oružje onlajn.

OKOLNOSTI POGIBIJE I MOGUĆE OBARANjE AVIONA

Okolnosti njegove pogibije i dalje su predmet istrage. Prema izvještajima koji kruže u nekoliko ukrajinskih javnih i vojnih grupa, avion kojim je pilotirao navodno je oboren raketom zemlja-vazduh.

Prema tim informacijama, pukovnik Dovgač učestvovao je u pokušaju presretanja ruskih lovaca-bombardera Su-34, koji su djelovali na istočnom pravcu fronta. Tokom te operacije došlo je do obaranja njegove letjelice.

Ipak, ove informacije još nisu zvanično potvrđene od strane ukrajinskih vlasti, a detalji o tačnim okolnostima incidenta očekuju se nakon završetka istrage.

NIJE POZNATO KOJIM AVIONOM JE UPRAVLjAO

Jedan od ključnih detalja koji još nije razjašnjen jeste tip letjelice kojom je pukovnik Dovgač upravljao u trenutku incidenta. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo za sada nije objavilo zvaničnu informaciju o tome.

U javnosti se pojavljuju različite pretpostavke. Prema pojedinim izvorima, Dovgač je pilotirao sovjetskim lovcem Su-27, koji i dalje čini važan dio ukrajinske borbene avijacije. Drugi izvori navode mogućnost da je upravljao zapadnim lovcem F-16, koji je Ukrajina počela da uvodi u operativnu upotrebu uz podršku zapadnih saveznika.

Bez zvanične potvrde, ove informacije ostaju u domenu pretpostavki.

TEŠKI GUBICI MEĐU ISKUSNIM PILOTIMA

Smrt pukovnika Dovgača predstavlja ozbiljan gubitak za ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo, posebno zbog njegovog iskustva i komandne uloge u jednoj od taktičkih avijacijskih brigada.

U savremenom vazdušnom ratovanju obuka i iskustvo pilota često imaju presudan značaj, jer je proces obuke borbenog pilota dugotrajan i zahtjeva godine intenzivnog treninga. Zbog toga gubitak iskusnih pilota može imati značajan uticaj na operativne sposobnosti vazduhoplovnih jedinica.

Ukrajinske vlasti za sada nisu objavile dodatne detalje o incidentu niti o eventualnim promjenama u komandnoj strukturi brigade kojom je pukovnik Dovgač komandovao.

Istraga o okolnostima njegove pogibije je u toku, a očekuje se da će dodatne informacije biti objavljene nakon završetka analize događaja.

Podsjetimo, ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo potvrdilo je u decembru mjesecu 2025 godine da je tokom borbene misije na istočnom pravcu izgubljen lovac Su-27, kao i da je u incidentu poginuo visoki oficir 39. taktičke avijacijske brigade, Jevgenij Vitaljevič Ivanov.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Aleksandr Dovgač

Ukrajina

poginuo pilot

pilot

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Словачка пријети, спремни да блокирају зајам ЕУ Украјини

Svijet

Slovačka prijeti, spremni da blokiraju zajam EU Ukrajini

1 d

0
Погинуо у Украјини: Сахрањен Александар Кандић, стигао вијенац из Русије

Svijet

Poginuo u Ukrajini: Sahranjen Aleksandar Kandić, stigao vijenac iz Rusije

2 d

1
Мерц: Европа неће прихватити споразум о Украјини који је закључен без ње

Svijet

Merc: Evropa neće prihvatiti sporazum o Ukrajini koji je zaključen bez nje

6 d

0
Виткоф открио када би могла да буде сљедећа рунда преговора о Украјини

Svijet

Vitkof otkrio kada bi mogla da bude sljedeća runda pregovora o Ukrajini

1 sedm

0

Više iz rubrike

Џефри Епстајн

Svijet

Pokrenuta nova istraga na Epstinovom imanju zbog sumnje da su tamo sakrivena tijela žrtava

56 min

0
Трамп: Не желим рећи има ли Моџтаба мету на леђима

Svijet

Tramp: Ne želim reći ima li Modžtaba metu na leđima

1 h

0
Полиција аутомобил Италија

Svijet

Filmsko hapšenje u Italiji: Žena iz BiH se krila u kauču

9 h

0
Нијемци у невјерици: Откривен досије Хусе Б., пријављен чак 147 пута!

Svijet

Nijemci u nevjerici: Otkriven dosije Huse B., prijavljen čak 147 puta!

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

07

Amerikanci objavili šta su koristili i pogodili u operaciji protiv Irana

08

05

Tramp: Ako Iran zatvori Ormuski moreuz, SAD će ih gađati 20 puta jače

08

04

"Imam problem, frustrira me": Đoković na srpskom otkrio šta ga muči, sad je sve jasno

08

00

Transformacija Soraje mnoge šokira i dan danas: Nekada razmak između zuba, a danas milioni i obrve kao gusjenice

07

51

Pjevačica trudna zarobljena na Tajlandu: Upali smo u finansijsku rupicu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner