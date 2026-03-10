Težak udarac za Kijev, ostali bez jednog od najboljih pilota: Poginuo pukovnik Aleksandar Dovgač

Ukrajinske oružane snage potvrdile su gubitak jednog od svojih najiskusnijih pilota. Prema izvještajima ukrajinskih medija i zvaničnom saopštenju pres-službe ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, poginuo je pukovnik Aleksandr Dovgač, komandant 39. taktičke avijacijske brigade.

Vijest o njegovoj smrti objavljena je 9. marta 2026. godine, nakon što je pilot poginuo tokom borbenog zadatka na istočnom pravcu fronta. Ukrajinske vlasti su potvrdile da se incident dogodio u uslovima intenzivnih borbenih dejstava, gdje su, prema navodima saopštenja, dominirali snažni sistemi protivvazdušne odbrane i značajna vazdušna aktivnost protivničkih snaga.

U zvaničnom izvještaju navodi se da je pukovnik Dovgač poginuo tokom popodnevne borbene misije, dok je ukrajinska avijacija pokušavala da deluje u složenim uslovima na frontu.

-Pukovnik Aleksandar Dovgač (Oleksandar) poginuo je tokom borbenog zadatka danas popodne, 9. marta 2026. godine, na istočnom pravcu, pod značajnom neprijateljskom vazdušnom nadmoći i snažnim protivmjerama protivvazdušne odbrane. Okolnosti incidenta se trenutno istražuju, navodi se u saopštenju ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva.

JEDAN OD NAJISKUSNIJIH PILOTA UKRAJINSKOG RV

Prema dostupnim informacijama, pukovnik Dovgač je važio za jednog od najiskusnijih pilota u redovima ukrajinskih oružanih snaga. Kao komandant 39. taktičke avijacijske brigade, bio je odgovoran za planiranje i izvođenje borbenih operacija vazduhoplovnih jedinica na više frontova.

Ukrajinska vojska navodi da je tokom službe izveo stotine borbenih letova. Njegove misije obuhvatale su širok spektar operacija, uključujući presretanje neprijateljskih letelica, zaštitu vazdušnog prostora i podršku kopnenim jedinicama.

Dovgač je učestvovao u operacijama u više ključnih oblasti sukoba. Prema navodima ukrajinske vojske, borbene zadatke izvršavao je iznad ostrva Zmijni u Crnom moru, kao i u regionima Hersona, Harkova i Kijeva. Pored borbenih misija protiv neprijateljskih letjelica, učestvovao je i u presretanju raketa i bespilotnih letjelica koje su lansirale ruske oružane snage, piše Oružje onlajn.

OKOLNOSTI POGIBIJE I MOGUĆE OBARANjE AVIONA

Okolnosti njegove pogibije i dalje su predmet istrage. Prema izvještajima koji kruže u nekoliko ukrajinskih javnih i vojnih grupa, avion kojim je pilotirao navodno je oboren raketom zemlja-vazduh.

Video of a 🇺🇦Su-27 shootdown....date of incident not provided.... the video has been posted recently pic.twitter.com/EArYqvPbNP — Medan (@sumnjam) October 13, 2024

Prema tim informacijama, pukovnik Dovgač učestvovao je u pokušaju presretanja ruskih lovaca-bombardera Su-34, koji su djelovali na istočnom pravcu fronta. Tokom te operacije došlo je do obaranja njegove letjelice.

Ipak, ove informacije još nisu zvanično potvrđene od strane ukrajinskih vlasti, a detalji o tačnim okolnostima incidenta očekuju se nakon završetka istrage.

NIJE POZNATO KOJIM AVIONOM JE UPRAVLjAO

Jedan od ključnih detalja koji još nije razjašnjen jeste tip letjelice kojom je pukovnik Dovgač upravljao u trenutku incidenta. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo za sada nije objavilo zvaničnu informaciju o tome.

U javnosti se pojavljuju različite pretpostavke. Prema pojedinim izvorima, Dovgač je pilotirao sovjetskim lovcem Su-27, koji i dalje čini važan dio ukrajinske borbene avijacije. Drugi izvori navode mogućnost da je upravljao zapadnim lovcem F-16, koji je Ukrajina počela da uvodi u operativnu upotrebu uz podršku zapadnih saveznika.

Bez zvanične potvrde, ove informacije ostaju u domenu pretpostavki.

TEŠKI GUBICI MEĐU ISKUSNIM PILOTIMA

Smrt pukovnika Dovgača predstavlja ozbiljan gubitak za ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo, posebno zbog njegovog iskustva i komandne uloge u jednoj od taktičkih avijacijskih brigada.

U savremenom vazdušnom ratovanju obuka i iskustvo pilota često imaju presudan značaj, jer je proces obuke borbenog pilota dugotrajan i zahtjeva godine intenzivnog treninga. Zbog toga gubitak iskusnih pilota može imati značajan uticaj na operativne sposobnosti vazduhoplovnih jedinica.

Ukrajinske vlasti za sada nisu objavile dodatne detalje o incidentu niti o eventualnim promjenama u komandnoj strukturi brigade kojom je pukovnik Dovgač komandovao.

Istraga o okolnostima njegove pogibije je u toku, a očekuje se da će dodatne informacije biti objavljene nakon završetka analize događaja.

Podsjetimo, ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo potvrdilo je u decembru mjesecu 2025 godine da je tokom borbene misije na istočnom pravcu izgubljen lovac Su-27, kao i da je u incidentu poginuo visoki oficir 39. taktičke avijacijske brigade, Jevgenij Vitaljevič Ivanov.