Vitkof otkrio kada bi mogla da bude sljedeća runda pregovora o Ukrajini

Nova runda pregovora o rješavanju sukoba u Ukrajini mogla bi da se održi u narednih deset dana, izjavio je specijalni izaslanik američkog predsjednika Stiv Vitkof.

"Govorim o trilateralnom sastanku između ukrajinske delegacije, ruske delegacije, Džareda (Kušnera) i mene, kao i našeg tima, koji će se vjerovatno održati u narednih deset dana", istakao je on u govoru na "Jes mitingu" u Ukrajini.

Kako je naveo, postoji mnogo kreativnih ideja u pregovorima.

"Postoji mnogo kreativnih ideja na pregovaračkom stolu o kojima danas ne mogu da pričam, jer bi to vjerovatno bilo neprikladno", izjavio je američki diplomata, i dodao, da su te ideje "realistične i razumne".

On se osvrnuo i na bezbjednosne garancije koje bi Sjedinjene države mogle da pruže Kijevu.

"Mislim da Evropa nudi mnogo garancija bezbjednosti, a mi ćemo im dati nešto što će ih ojačati. Mislim da sve počinje nečim što nalikuje na član 5 za Ukrajinu. Smatram da je to veoma moćna garancija", istakao je Vitkof.

Podsjetimo, Vitkof je u intervjuu za "Foks njuz" izjavio da Putin jasno dao do znanja gdje su njegove crvene linije.

"Džared (Kušner) i ja se nadamo da ćemo predstaviti neke predloge dvema stranama koji će ih okupiti u naredne tri nedjelje i možda čak dovesti do samita Zelenskog i predsjednika Putina, a možda u nekom trenutku i do trilateralnog sastanka sa (američkim) predsjednikom, vidjećemo", izjavio je ranije specijalni izaslanik Trampa.

Prethodna runda pregovora u trilateralnom formatu, uz učešće Rusije, Amerike i Ukrajine, održana je 17. i 18. februara u Ženevi. Prema riječima Vladimira Medinskog, šefa ruske delegacije, razgovori su bili teški, ali poslovni.