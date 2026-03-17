Iran potvrdio smrt Sulejmanija: "Nikada nećemo odustati od osvete"

Islamska revolucionarna garda (IRGC) potvrdila je smrt brigadnog generala Golamreze Sulejmanija, komandanta paravojnih snaga Basidž, u, kako je navedeno, američko-izraelskom vazdušnom napadu.

"Upozoravamo zle i terorističke ubice ovog cijenjenog mučenika da posvećeni borci Basidža nikada neće odustati od osvete ubijenog vođe, palih komandanata i mnogih mučenika među članovima naroda", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da je Sulejmani, koji je predvodio Basidž posljednjih šest godina i nadgledao operacije unutrašnje bezbjednosti, "igrao stratešku i neuporedivu ulogu u održavanju popularne i džihadističke strukture Basidža, razvijanju konstruktivnih pokreta, eliminisanju siromaštva i pružanju pomoći ugnjetavanim i ranjivim grupama".

"Ovaj kukavički atentat pokazuje važnost i ulogu Basidža u sveobuhvatnoj borbi protiv američke terorističke vojske i cionističkog režima i njihovih plaćenika", navodi se u saopštenju, prenosi B92.

Golamreza Sulejmani je šest godina bio komandant Basidža – dobrovoljačke paravojne snage u okviru IRGC-a. Izraelska vojska ranije je objavila da je u noćnom napadu ubila Sulejmanija.