Logo
Large banner

Iran prvi put lansirao rakete "Hadž kasem"

Autor:

ATV

17.03.2026

19:31

Komentari:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je pokrenuo novi talas napada na Izrael, u okviru 59. talasa operacije "Pravo obećanje 4".

Koristili raketu "hadž kasem"

Kako su naveli, u napadu prvi put je korišćena napredna raketa "hadž kasem".

IRGC je naveo da je njihov napad usmjeren na izraelske položaje u Beit Šemešu, Tel Avivu i Jerusalimu, prenosi iranska televizija Pres.

U saopštenju se navodi da su meta napada bile i regionalne američke baze Al Udeida u Kataru, Ali al Salem u Kuvajtu, Fudžeira u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Šeik Isa u Bahreinu i Erbil u Iraku.

IRGC navodi da su u napadima korišćeni samoubilački dronovi zajedno sa preciznim raketama "gadr", "emad", "fatah" i ​"hadž kasem".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner