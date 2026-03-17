Iran prvi put lansirao rakete "Hadž kasem"

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da je pokrenuo novi talas napada na Izrael, u okviru 59. talasa operacije "Pravo obećanje 4".

Koristili raketu "hadž kasem"

Kako su naveli, u napadu prvi put je korišćena napredna raketa "hadž kasem".

IRGC je naveo da je njihov napad usmjeren na izraelske položaje u Beit Šemešu, Tel Avivu i Jerusalimu, prenosi iranska televizija Pres.

🇮🇷 Iran's "59th wave" of ballistic missile launches. This marks the public debut of the solid-fuelled Haj Qasem long-range ballistic missile in this war. The Haj Qasem amounts to a substantially larger and heavier design than the solid-fuelled Kheibar Shekan family. https://t.co/qr8A1BoRDD pic.twitter.com/CbLeIAZx2I — Shahryar Pasandideh (@shahpas) March 17, 2026

U saopštenju se navodi da su meta napada bile i regionalne američke baze Al Udeida u Kataru, Ali al Salem u Kuvajtu, Fudžeira u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Šeik Isa u Bahreinu i Erbil u Iraku.

IRGC navodi da su u napadima korišćeni samoubilački dronovi zajedno sa preciznim raketama "gadr", "emad", "fatah" i ​"hadž kasem".