Isplivao skandal: Američki general ostavio povjerljiva dokumenta u vozu - bio pijan?

Penzionisani američki general koji je bio na čelu koordinacije vojne pomoći Ukrajini ostavio je povjerljive mape u vozu u Evropi i pretrpio potres mozga nakon pada povezanog sa teškim pijanstvom tokom državne večere u Ukrajini, otkrio je izvještaj generalnog inspektora Ministarstva odbrane SAD, prenosi Kijev Independent.

Tajne mape ostavljene u vozu

U izvještaju od 50 stranica, od 12. marta, navodi se da je penzionisani general-major Antonio Aguto mlađi, bivši komandant Grupe za bezbjednosnu pomoć Ukrajini (SAG-U) sa sjedištem u Njemačkoj, prekršio propise o rukovanju povjerljivim materijalima.

Tokom putovanja u Kijev u martu 2024. godine, Aguto je nezakonito predao kontrolu nad povjerljivim mapama osoblju umjesto diplomatskom kuriru.

Grupa SAG-U, osnovana u novembru 2022. godine sa oko 300 članova, zadužena je za koordinaciju obuke i opremanja ukrajinskih oružanih snaga u Visbadenu, u Njemačkoj. Tokom povratka Agutove grupe u Njemačku, mape, označene kao tajne, ostavljene su u ukrajinskom vozu.

Bile su smještene u neobezbjeđenom omotaču, a pronađene su i vraćene dan nakon što je primijećen njihov nestanak.

- Ambasada SAD u Ukrajini pronašla je povjerljiva dokumenta bez nadzora u vozu koji se vratio u zemlju dan kasnije. General-major Aguto preuzeo je odgovornost za incident - navodi se u izvještaju.

Potres mozga nakon alkohola

U odvojenom incidentu mjesec dana kasnije, 14. maja 2024. godine, Aguto je pokazao znake „progresivnog pogoršanja“ tokom sastanka sa tadašnjim državnim sekretarom SAD Entonijem Blinkenom i ambasadorkom SAD u Ukrajini Bridžit Brink. Istraga generalnog inspektora utvrdila je da je Agutoovo ponašanje rezultat potresa mozga koji je pretrpeo nakon što je nekoliko puta pao prethodne noći.

Padovi su uslijedili nakon večere 13. maja, opisane kao zvanični vojni događaj, na kojoj su Aguto i saradnik, čiji se identitet ne otkriva, popili dvije flaše žestokog pića, kršeći pravila Ministarstva odbrane o konzumiranju alkohola.

- Prikupljeni dokazi ukazuju da je general-major Aguto pretrpio umjeren do težak potres mozga izazvan povredama glave u najmanje jednom, ako ne i sva tri pada kasno uveče 13. maja i ujutru 14. maja - navodi se u izvještaju.

Zbog utvrđenih propusta, generalni inspektor je preporučio da sekretar vojske preduzme „odgovarajuće mjere“ protiv Aguta. Slučaj gubitka povjerljivih dokumenata prosleđen je Kancelariji za specijalnu bezbjednost pri Evropskoj komandi SAD. Aguto se odrekao komande nad SAG-U u avgustu 2024. godine, neposredno prije penzionisanja iz vojske.