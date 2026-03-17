Tramp: SAD bi trebale preispitati svoje članstvo u NATO-u

17.03.2026

18:11

Трамп: САД би требале преиспитати своје чланство у НАТО-у
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je, tokom konferencije za medije u Bijeloj kući, da bi SAD trebao preispitati svoje članstvo u NATO-u, kritikujući saveznike zbog toga što, kako tvrdi, ne pomažu u ratu s Iranom.

Govoreći o ulozi NATO-a, Tramp je rekao da je članstvo u tom savezu "svakako nešto o čemu bismo trebali razmisliti", istovremeno kritikujući saveznike jer su odbili njegove zahtjeve za pomoć. Obraćajući se novinarima u Bijeloj kući, Tramp je takođe naveo da Sjedinjene Američke Države nisu bile obavezne pomoći kada je Rusija napala Ukrajinu.

"Mi pomažemo njima, a oni nisu pomogli nama, i mislim da je to vrlo loše za NATO", naveo je Tramp.

Dodao je da se sve države slažu da Iran ne smije posjedovati nuklearno oružje.

- Niko ne želi da Iran ima nuklearno oružje jer su ti ljudi ludi. Potpuno su ludi i brutalni, nasilni. Svi se slažu s tim, ali ne žele pomoći - istakao je.

Tramp je rekao i da je Vašington to zapamtio.

"Mi, kao Sjedinjene Američke Države, to moramo zapamtiti jer mislimo da je to prilično šokantno", rekao je.

Na pitanje hoće li biti posljedica za NATO zbog takvog stava saveznika, Tramp je odgovorio da konkretnih mjera zasad nema.

"Pa ne, samo mislim da to nije dobro za partnerstvo kada kažu: 'To što radite je sjajna stvar, ali mi vam nećemo pomoći'", zaključio je američki predsjednik.

