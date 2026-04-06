Detalji jezivog ubistva u Austriji: Žrtva imala srpski pasoš, uhapšen bivši muž

Policija austrijskog okruga Baden uhapsila je 47-godišnjaka, koji se tereti da ubio 38-godišnju bivšu ženu, majku njihove četvoro d‌jece.

Kako prenose austrijski mediji, žrtva ima srpski pasoš, ali je porijeklom sa KiM. Nacionalnost osumnjičenog nije objavljena, ali neki mediji navode da ima austrijski pasoš.

Riječ je o bivšem bračnom paru, koji se rastao još 2019. godine. Navodno, on je juče došao do kuće bivše žene u mjestu Zos (Donja Austrija), a ona ga je pustila u kuću. Ispostaviće se da je to bila kobna odluka, koja ju je koštala života.

Kako mediji navode, ona je brutalno likvidirana: prvo je izmasakrirana šrafcigerom, a zatim upucana pišoteljem. Iz policije su saopštili da je imala teške povrede glave i gornjeg dijela tijela.

Policija je pokrenula istragu o mogućem motivu ovog jezivog ubistva, a više će se znati sutra, kada je zakazano saslušanje osumnjičenog. Za mladu majku četvoro d‌jece kažu da je bila izuzetno popularna u ovom austrijskom mjestašcetu, jer je radila u velikom supermarketu, pa su je mnogi poznavali.

Priča o strancu

Ipak, ono što je zastrašujuće jeste da je bivši muž imao podmukao plan likvidacija. Navodno je jednom od sinova ispričao priču o strancu, koji se pojavio i ubio im majku.

A, zapravo, on ju je ubio, tijelo iznio u dvorište i prekrio ga tek pokošenom travom. Kada je sin vratio kući (navodno d‌jeca su dobi od 11 do 15 godina), nazvao je je policiju i ispričao neobičnu priču o strancu koji se iznenada pojavio na Uskrs: Mama je ubijena. Našao sam je mrtvu”

Navodno je d‌ječak obavijestio policiju, očigledno u prisustvu oca. Policajci su žrtvu pronašli prekrivenu travom. Osumnjičeni je imao već pripremljenu priču za policiju i odmah im je rekao da je tijelo iznio vani kako bi d‌jecu poštedio jezivog prizora.

U mjestu Zos danas vlada tuga i nevjerica. Austrijski novinari kažu da su mnogi poznavali žrtvu. "Tragično je šta se ovde dogodilo", rekla su trojica muškaraca u lokalnoj gostionici. Starija žena koja je lično poznavala žrtvu ispričala je:

„Moja unuka i njena ćerka su išle u isti vrtić. Bila je apsolutno divna žena.“ Za oca d‌jece kaže da ga nije poznavala, a zatim rekla:

"Zašto se ljudi danas ne mogu normalno razvesti, nije mi jasno?"

/Nezavisne novine/