Bračni par poginuo u automobilu: Zagrljeni otišli u smrt, kod kuće ih čekalo dvoje djece

Broj žrtava jake oluje koja je poslednjih dana pogodila Tukuman u Argentini, porastao je na tri. Marijano Robles (28) i njegova supruga Solana Albornoz (32) pronađeni su mrtvi u automobilu, nakon što su se vraćali s jednog vjenčanja.

Kada je policija pronašla njihov automobil, koji je odnijela bujica, mnogi su zaplakali kada su vidjeli da su zagrljeni otišli u smrt.

Prema navodima Marijano i Solana su kobnog dana ostavili dadilju da čuva njihovo dvoje djece - bebu od devet mjeseci i mališana starog pet godina.

Na posljednjim fotografijama, Marijano i Solana su izgledali srećno, uživali su i zabavljali se s prijateljima na vjenčanju. Kada se proslava završila, par je sjeo u automobil i krenuo kući. Nisu ni slutili da im je to pos ednje putovanje u životu.

U jendom trenutku dok su se vozili ka kući počela je jaka oluja. Oni su odlučili da ostanu u kolima i sačekaju da kiša prestane. Upravo su to napisali u poslednjoj poruci koju su poslali dadilji i članovima porodice.

Kada ujutru nisu mogli da ih dobiju, odmah su alarmirali vlasti i počela je intenzivna potraga za njima. Porodice i prijatelji su na društvenim mrežama objavili njihove fotografije kako bi alarmirali ljude, a za njima su tragali i dronovima.

Policajci su njihov beli automobli marke "Nisan" pronašli ispod mosta u jednom kanalu, na oko 400 metara od glavnog puta. Kada su poslije sat vremena izvukli automobli iz kanala, unutra su pronašli njihova beživotna zagrljena tijela.

Vjeruje se da je struja usljed jakih kiša odnijela vozilo u kanal za navodnjavanje, gdje se on prevrnuo. Marijano i Solana su ostali zaglavljeni i nisu uspjeli da izađu.

Tijela Marijana i Solane poslata su na obdukciju, a policija je pokrenula istragu o njihovoj smrti.

Podsjetimo, oluja koja je pogodila Tukuman već je odnijela tri života. Pored para, dječak Lisandro (12) preminuo je od strujnog udara dok se vraćao sa igranja lopte sa prijateljima. Dječak je dodirnuo električni stub i preminuo.

