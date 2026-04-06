Izbio ogroman požar u hali, uslijedila hitna evakuacija

06.04.2026 20:24

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

U Muhlakeru (Baden-Vurtemberg) je tokom uskrsne noći izbio veliki požar u skladišnoj hali od 2.000 kvadratnih metara, zbog čega je više od 100 vatrogasaca iz cijele savezne zemlje gasilo vatru do jutra.

Mještani su preventivno evakuisani. Uzrok požara još nije poznat, šteta se procjenjuje na milionske iznose, a povrijeđenih nije bilo.

Kultura

Egzit festival ''seli'' u Crnu Goru

Ogroman požar u Muhlakeru tokom uskrsne noći: stotine vatrogasaca u akciji

Vatrogasci su na intervenciji radili cijelu noć, dok su mještani putem aplikacije za hitna upozorenja bili obaviješteni o opasnosti.

Prema saopštenju policije, kada je vatrogasna služba stigla oko 22.30 sati, zgrada je već bila u plamenu. Zbog snažnih vatre i dima postojala je opasnost da bi obližnja stambena kuća mogla biti zahvaćena požarom, pa su mještani preventivno evakuisani.

Uz to, aplikacija za hitna upozorenja savjetovala je stanovnicima da zatvore prozore i vrata kako bi se zaštitili od kilometarskog oblaka dima.

Požar je bio toliko velik da su u pomoć pritekli vatrogasci iz cijele savezne zemlje Baden-Vurtemberg. Više od 100 pripadnika službi bilo je na terenu, a gašenje je trajalo satima i nastavljeno je do jutra.

Srbija

Uhapšen muškarac: Pucao na policiju tokom potjere

Skladišna hala u prošlosti je bila pogon za proizvodnju čelika, a danas je u njoj više kompanija skladištilo različitu robu, uključujući elektronski otpad.

Uzrok požara još uvijek nije poznat, a policija procjenjuje da šteta dostiže milionske iznose. Srećom, niko nije povrijeđen, prenosi "Feniks-Magazin".

Pročitajte više

Сједиште обореног авиона Ф-15 у Ирану

Svijet

Kakva je uloga drugog člana posade srušenog aviona koji je spašen iz Irana

11 h

0
ИДФ: Елиминисана двојица иранских официра и погођена три аеродрома

Svijet

IDF: Eliminisana dvojica iranskih oficira i pogođena tri aerodroma

11 h

0
Интернет

Gradovi i opštine

Grad u Srpskoj uvodi besplatan internet u centru

11 h

1
Болница у Приједору

Gradovi i opštine

Prijedor: Idejno rješenje za bolnicu do polovine maja

12 h

0

Više iz rubrike

Сједиште обореног авиона Ф-15 у Ирану

Svijet

Kakva je uloga drugog člana posade srušenog aviona koji je spašen iz Irana

11 h

0
ИДФ: Елиминисана двојица иранских официра и погођена три аеродрома

Svijet

IDF: Eliminisana dvojica iranskih oficira i pogođena tri aerodroma

11 h

0
Предсједник Доналд Трамп стиже из Плаве собе да говори о рату у Ирану из Крос хола Бијеле куће у сриједу, 1. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Vens bi mogao direktno da učestvuje u pregovorima sa Teheranom

12 h

0
Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Upozorenje baltičkim zemljama zbog prelijetanja ukrajinskih dronova

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

38

Najbolji na svijetu: Jokićev moćni tripl-dabl za nestvaran preokret

07

33

Vens stigao u Mađarsku da podrži Orbana

07

25

Horoskop za utorak: Dan odluka za Ovna i iznenađenja za Vodoliju

07

15

Danas slavimo Blagovijesti! Ako uradite ovo imaćete jako lošu godinu

07

12

Večeras ističe ultimatum

