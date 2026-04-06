Izbio ogroman požar u hali, uslijedila hitna evakuacija

U Muhlakeru (Baden-Vurtemberg) je tokom uskrsne noći izbio veliki požar u skladišnoj hali od 2.000 kvadratnih metara, zbog čega je više od 100 vatrogasaca iz cijele savezne zemlje gasilo vatru do jutra.

Mještani su preventivno evakuisani. Uzrok požara još nije poznat, šteta se procjenjuje na milionske iznose, a povrijeđenih nije bilo.

Ogroman požar u Muhlakeru tokom uskrsne noći: stotine vatrogasaca u akciji

Vatrogasci su na intervenciji radili cijelu noć, dok su mještani putem aplikacije za hitna upozorenja bili obaviješteni o opasnosti.

Prema saopštenju policije, kada je vatrogasna služba stigla oko 22.30 sati, zgrada je već bila u plamenu. Zbog snažnih vatre i dima postojala je opasnost da bi obližnja stambena kuća mogla biti zahvaćena požarom, pa su mještani preventivno evakuisani.

Uz to, aplikacija za hitna upozorenja savjetovala je stanovnicima da zatvore prozore i vrata kako bi se zaštitili od kilometarskog oblaka dima.

Požar je bio toliko velik da su u pomoć pritekli vatrogasci iz cijele savezne zemlje Baden-Vurtemberg. Više od 100 pripadnika službi bilo je na terenu, a gašenje je trajalo satima i nastavljeno je do jutra.

Skladišna hala u prošlosti je bila pogon za proizvodnju čelika, a danas je u njoj više kompanija skladištilo različitu robu, uključujući elektronski otpad.

Uzrok požara još uvijek nije poznat, a policija procjenjuje da šteta dostiže milionske iznose. Srećom, niko nije povrijeđen, prenosi "Feniks-Magazin".