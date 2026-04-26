Dejan Radujković iz Čelinca besplatno daje auto za prevoz bolesnih

Humanost nije izgubljena. Još postoje ljudi koji u teškim trenucima pritrče ljudima u pomoć, a jedan od njih je Dejan Radujković, vlasnik auto-placa iz Čelinca.

On je odlučio da mještanima Čelinca kojima je potrebno vozilo da odvezu bolesne kod doktora besplatno ustupi automobil na nekoliko sati.

Srbija Kako izračunati otpremninu pri odlasku u penziju

Ovaj humanitarac je oglas objavio prije nekoliko dana na Fejsbuku, a za "Nezavisne novine" priča kako je uopšte došao na ideju da sugrađanima ustupi na korištenje automobile.

"Imam dosta vozila na stanju i bavim se rentakarom, pa tako ljudi pitaju da li mogu dobiti auto. Uglavnom, oni trebaju nekog odvesti negdje, a dan prije nego što ću objaviti status, kod mene je došao čovjek iz Čelinca, koji ima četvoro djece, a nije baš u dobroj finansijskoj situaciji. Dijete je imalo zdravstveni problem, zbog čega je trebalo da idu u UKC, a njegov auto nije bio registrovan, pa me je pitao da li može od mene iznajmiti vozilo. Rekao sam da može", kaže Radujković.

Nije htio uzeti novac

A nakon dva-tri sata čovjek ga je nazvao da mu da pare, no on je odlučio da mu ne naplati.

Republika Srpska Vlada pokrenula inicijativu: Posao za 500 djece poginulih boraca

"Nisam htio uzeti pare i rekao sam samo: 'Bitno je da si ti to riješio.' Iz svega toga se izrodila ideja da i drugima pomognem ako već mogu, jer meni ništa ne znači tih dva-tri sata. U svemu tome, najveća je muka čovjeka zbog koje je morao uzeti auto", naglašava on.

Prema njegovim riječima, većina ljudi u Čelincu ga zna, pa tako i on zna većinu njih, zbog čega je odlučio da ovu humanu akciju organizuje samo na području ove opštine.

Naravno, postoje i uslovi za one kojima daje automobil na korištenje, ali ih nije teško ispuniti.

"Napisao sam u objavi da dajem vozilo u slučaju da osoba ima vozačku B kategorije i da nije pod dejstvom alkohola. Znači, samo u tom slučaju dobijete vozilo, odvezete dijete ili stariju, nemoćnu osobu doktoru na pregled i vratite vozilo", pojašnjava Radujković.

Region Uporno ga pljačkaju: Poljoprivrednik nudi nagradu za informacije o lopovima

On naglašava da u ovom teškom vremenu, gdje se ljudi bore i često sastavljaju kraj sa krajem, može bar toliko pomoći.

Dodaje da je njegova objava izašla i van granica BiH, te navodi da mu se ljudi javljaju sa svih strana, kao i da je većina reakcija pozitivna.

Negativni komentari

No, uvijek postoje, kako kaže, oni koji u svemu vide nešto loše, pa je bilo i takvih ljudi koji su na negativan način komentarisali njegovu objavu, ali se ne obazire na njih.

"Ja se nadam da će i drugi nakon ove objave odlučiti da urade nešto slično i pomognu ljudima kojima je to zaista potrebno. Naše malo nekome znači puno. Budimo humani!", poručuje Radujković.

I za kraj, on dodaje da se sve informacije u vezi sa iznajmljivanjem automobila mogu dobiti na broj 065/073-472.