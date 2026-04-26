Dejan Radujković iz Čelinca besplatno daje auto za prevoz bolesnih

26.04.2026 22:29

Кључеви од аута
Foto: pexels/P G

Humanost nije izgubljena. Još postoje ljudi koji u teškim trenucima pritrče ljudima u pomoć, a jedan od njih je Dejan Radujković, vlasnik auto-placa iz Čelinca.

On je odlučio da mještanima Čelinca kojima je potrebno vozilo da odvezu bolesne kod doktora besplatno ustupi automobil na nekoliko sati.

Ovaj humanitarac je oglas objavio prije nekoliko dana na Fejsbuku, a za "Nezavisne novine" priča kako je uopšte došao na ideju da sugrađanima ustupi na korištenje automobile.

"Imam dosta vozila na stanju i bavim se rentakarom, pa tako ljudi pitaju da li mogu dobiti auto. Uglavnom, oni trebaju nekog odvesti negdje, a dan prije nego što ću objaviti status, kod mene je došao čovjek iz Čelinca, koji ima četvoro djece, a nije baš u dobroj finansijskoj situaciji. Dijete je imalo zdravstveni problem, zbog čega je trebalo da idu u UKC, a njegov auto nije bio registrovan, pa me je pitao da li može od mene iznajmiti vozilo. Rekao sam da može", kaže Radujković.

Nije htio uzeti novac

A nakon dva-tri sata čovjek ga je nazvao da mu da pare, no on je odlučio da mu ne naplati.

"Nisam htio uzeti pare i rekao sam samo: 'Bitno je da si ti to riješio.' Iz svega toga se izrodila ideja da i drugima pomognem ako već mogu, jer meni ništa ne znači tih dva-tri sata. U svemu tome, najveća je muka čovjeka zbog koje je morao uzeti auto", naglašava on.

Prema njegovim riječima, većina ljudi u Čelincu ga zna, pa tako i on zna većinu njih, zbog čega je odlučio da ovu humanu akciju organizuje samo na području ove opštine.

Naravno, postoje i uslovi za one kojima daje automobil na korištenje, ali ih nije teško ispuniti.

"Napisao sam u objavi da dajem vozilo u slučaju da osoba ima vozačku B kategorije i da nije pod dejstvom alkohola. Znači, samo u tom slučaju dobijete vozilo, odvezete dijete ili stariju, nemoćnu osobu doktoru na pregled i vratite vozilo", pojašnjava Radujković.

On naglašava da u ovom teškom vremenu, gdje se ljudi bore i često sastavljaju kraj sa krajem, može bar toliko pomoći.

Dodaje da je njegova objava izašla i van granica BiH, te navodi da mu se ljudi javljaju sa svih strana, kao i da je većina reakcija pozitivna.

Negativni komentari

No, uvijek postoje, kako kaže, oni koji u svemu vide nešto loše, pa je bilo i takvih ljudi koji su na negativan način komentarisali njegovu objavu, ali se ne obazire na njih.

"Ja se nadam da će i drugi nakon ove objave odlučiti da urade nešto slično i pomognu ljudima kojima je to zaista potrebno. Naše malo nekome znači puno. Budimo humani!", poručuje Radujković.

I za kraj, on dodaje da se sve informacije u vezi sa iznajmljivanjem automobila mogu dobiti na broj 065/073-472.

