Logo
Large banner

Trebinje sprema pravi spektakl: Festival vina okupiće 60 izlagača

Autor:

Bojan Nosović
25.04.2026 20:25

Komentari:

0
Флаше фина поредане у стакленој посуди са ледом.
Foto: ATV

Vrijeme izgleda neće biti baš idealno za proslavu Prvog maja, ali produženi vikend je produženi vikend, makar padale sjekire.

Dučićev pogled, čaša najboljeg domaćeg vranca i zraci hercegovačkog sunca idealna su kombinacija za najavu trećeg festivala vina koji će se održati 2. maja na trebinjskoj pijaci. Predstaviće se 60 izlagača.

„Uglavnom su oni iz regiona, zemalja bivše Jugoslavije. Imamo i distributere koji će promovisati etikete iz Italije, Francuske, Portugala, Čilea i tako dalje“, rekao je šef Sektora za turizam Grada Trebinja Bojan Vučurević.

Odlična je ovo uvertira i ulaznica za još jednu uspješnu turističku sezonu, kažu iz Turističke organizacije. U prvim danima maja traži se krevet više.

„Popunjenost je preko 90 odsto, što ne znači da neće biti 100 odsto. Očekivanja za ljetnu sezonu su jako velika, mi smo godinu krenuli dobro. Prvi kvartal smo završili sa 30.000 registrovanih noćenja“, rekao je direktor TO Trebinje Jovica Milošević.

Ove brojke, ali i dobro vino, osmjeh na lice izmame i prvom čovjeku grada. Mirko Ćurić kaže da ovaj festival poseban značaj ima za domaće proizvođače.

„Činjenica je da je Trebinje prepoznato po dobrim vinima, ali u nekom prethodnom periodu nismo imali ovako ozbiljan festival vina. Evo, dokazali smo da se sve može ako se hoće“, kazao je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.

Osim vina, predstaviće se i proizvođači maslinovog ulja i hrane. Ulaznica za ovogodišnji „Vine fine“ košta 30 maraka. Priređen je i muzički program.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vino

Trebinje

festival vina

Mirko Ćurić

ljeto 2026

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

На ивици терена: Драган Шакота

Emisije

Na ivici terena: Dragan Šakota

1 h

0
Kafana Konobar Kafic

Društvo

Manje od polovine ugostitelja prijavljeno u Centralni informacioni sistem

1 h

0
Улаз на аеродром Бањалука.

Banja Luka

Banjalučki aerodrom subvencioniše samo Vlada Srpske

1 h

0
Возила на Нестро пумпи точе гориво.

Republika Srpska

Gorivo jeftinije za par pfeniga: Trebamo li da se pripremimo za novo poskupljenje?

1 h

0

Više iz rubrike

Спортско дружење дјеце Кошаркашког клуба Дрвар и Кошаркашког клуба Мах из Бање Луке, Дравар.

Gradovi i opštine

"Sve za djecu i zdrav duh": Druženje mladih košarkaša iz Drvara i Banjaluke

4 h

0
градоначелник Градишке Зоран Аџић у културном центру Градишка

Gradovi i opštine

Adžić za ATV: Danas je dan ponosa, dostojanstva i poštovanja

1 d

0
Зидови вртића у изградњи у Теслићу.

Gradovi i opštine

Teslić dobija novi vrtić: Biće mjesta za još 150 mališana

1 d

0
Столице различитих боја и столови у вртићу.

Gradovi i opštine

Srpska misli na najmlađe: Dva miliona maraka za novi vrtić u Branjevu

1 d

0

  • Najnovije

21

14

Darko Mladić za ATV: Zdravstveno stanje generala dramatično loše

21

03

Orban se odriče poslaničkog mandata

20

58

Krešić za ATV o formiranju trećeg entiteta: Hrvati u BiH ostali kratkih rukava

20

31

Dušan Rajović odbranio tron na trci "Beograd-Banjaluka"

20

28

Spasiti vjenčanje: Ljubav je lijek za sve!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner