Trebinje sprema pravi spektakl: Festival vina okupiće 60 izlagača

Vrijeme izgleda neće biti baš idealno za proslavu Prvog maja, ali produženi vikend je produženi vikend, makar padale sjekire.

Dučićev pogled, čaša najboljeg domaćeg vranca i zraci hercegovačkog sunca idealna su kombinacija za najavu trećeg festivala vina koji će se održati 2. maja na trebinjskoj pijaci. Predstaviće se 60 izlagača.

„Uglavnom su oni iz regiona, zemalja bivše Jugoslavije. Imamo i distributere koji će promovisati etikete iz Italije, Francuske, Portugala, Čilea i tako dalje“, rekao je šef Sektora za turizam Grada Trebinja Bojan Vučurević.

Odlična je ovo uvertira i ulaznica za još jednu uspješnu turističku sezonu, kažu iz Turističke organizacije. U prvim danima maja traži se krevet više.

„Popunjenost je preko 90 odsto, što ne znači da neće biti 100 odsto. Očekivanja za ljetnu sezonu su jako velika, mi smo godinu krenuli dobro. Prvi kvartal smo završili sa 30.000 registrovanih noćenja“, rekao je direktor TO Trebinje Jovica Milošević.

Ove brojke, ali i dobro vino, osmjeh na lice izmame i prvom čovjeku grada. Mirko Ćurić kaže da ovaj festival poseban značaj ima za domaće proizvođače.

„Činjenica je da je Trebinje prepoznato po dobrim vinima, ali u nekom prethodnom periodu nismo imali ovako ozbiljan festival vina. Evo, dokazali smo da se sve može ako se hoće“, kazao je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.

Osim vina, predstaviće se i proizvođači maslinovog ulja i hrane. Ulaznica za ovogodišnji „Vine fine“ košta 30 maraka. Priređen je i muzički program.