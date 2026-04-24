Teslić dobija novi vrtić: Biće mjesta za još 150 mališana

Dobre vijesti za roditelje djece predškolskog uzrasta u Tesliću. Očekuje se da izgradnja novog vrtića bude završena do kraja juna, a od septembra i da vrtić počne sa radom. Rezultat je to zajedničke saradnje republičkih i gradskih vlasti.

Radove finansiraju Kabinet Predsjednika Republike Srpske i Gradska uprava.

Oko 280 mališana trenutno je na listi čekanja za upis u teslićki „Palčić“. Duge liste čekanja svakodnevno se ažuriraju i zadaju brige roditeljima. Ali tim brigama, bar za neke od njih, uskoro dolazi kraj. Izgradnja novog objekta vrtića je u drugoj fazi. A to je roditelje i te kako obradovalo.

Prijavljen je odmah po rođenju bio je na listi čekanja. A radujemo se biće bolji uslovi i za djecu i nama roditeljima je odmah bolje, čim su djeca srećnija", rekla je Ivana Dušanić.

"S obzirom da imam tri sina nismo dugo čekali, dobili smo bodove na tri sina. A izgradnja novog vrtića značiće puno, smanjiće listu čekanja i svakako će roditeljima biti zadovoljstvo da djeca krenu i novi vrtić i veliko olakšanje", dodao je Rade Popović.

"Vjerujem da hoće biti mnogo, mnogo bolje. Mislim i ovo je super sada kako je stari vrtić renoviran, uslovi fantastični, ali sa novim ne sumnjam", istakla je Milijana Mišić.

U „Palčiću“ trenutno boravi 190 mališana. A novi vrtić, koji se gradi u dvorištu starog, ima kapacitet od još dodatnih 150 mjesta. Upisu novih šest grupa mališana raduju se i tete.

"Sa nestrpljenjem očekujemo naše nove mališane i radujemo se svi vaspitači dolasku novih drugara u Dječiji vrtić Palčić", kazao je vaspitač u JPU Dječiji vrtić „Palčić“, Teslić Katarina Bubić.

Druga faza radova počela je u martu. I sve ide po planu.

"Završena je kao što vidite spoljašnja izolacija, urađene su glazure, a sad se čeka da se sve osuši pa da se nastave unutrašnji radovi. Nadamo se da će se sve ispoštovati u roku", rekao je pomoćnik direktora u JPU Dječiji vrtić Palčić Teslić Dragan Janković.

Završetak građevinsko-zanatskih radova planiran je do kraja juna ove godine, kažu u Gradskoj upravi. U julu i avgustu slijedi opremanje novih prostorija.

"Izgradnja novog objekta vrtića finansira se iz Budžeta Grada Teslića iznosom od 539.889,90 KM i iz Kabineta Predsjednika Republike Srpske iznosom od 959.525 KM", saopštili su iz Gradske uprava Teslić.

Izgradnja novog vrtića u Tesliću počela je prije dvije godine. Plan je da od jeseni vrtić krene sa radom.

„Palčić“ je jedini javni vrtić u Tesliću. I kao takav roditeljima je najisplativiji. To je razlog što se upravo ovdje uvijek traži mjesto više. Osim „Palčića“, u ovom gradu rade još četiri privatna dječija vrtića.