Povodom dana grada otvoren četvrti međunarodni sajam "Gradiška 2026"

Kompanija Rakić iz Gradiške kao jedan od najvećih proizvođača stočne hrane, četvrtu godinu za redom predstavila je veliki dio svoje ponude od stočne hrane pa sve do poljoprivredne mehanizacije.

"Kompanija Rapić je najveći Bosansko-Hercegovački proizvođač stočne hrane, za sve vrste i kategorije domaćih životinja i tu smo evo četvrtu godinu za redom od početka što se kaže svih godina na istoj lokaciji na istom štandu jer u svom smo gradu u svojoj opštini je red je da podržimo jednu ovakvu manifestaciju", rekao je marketing menadžer kompanije Rapić Petar Ninić.

Velika ekspanzija umjetne inteligencije i robotike privukla je i proizvođače iz ove branše i time je sajam u Gradišci dobio jedan od najnovijih izuma u robotici. Predstavljen je humanoidni robot koji nikoga nije ostavio ravnodušnim.

"Prije smo imali softver AI softver umjetnu inteligenciju i nismo vidjeli, a sada tehnologija ide prema tome da softver stavlja u robotske sustave zapravo, kao što su oni psi, humanoidni roboti i dronovi i to napreduje svakim danom sve više. I mi koji se s tim bavimo, nekad smo iznenađeni kada dođu novi modeli koliko su oni napredniji nego oni stari, to je napredak iz mjeseca u mjesec", istakao je suosnivač kompanije "Vandri" Dejan Iličić.

Privrednici iz Gradiške uprkos inflaciji i ratnoj krizi na globalnom nivou povećali su od 2019. god do danas broj radnih mjesta za 2,500 kaže gradonačelnik ovog grada.

"Dan grada Gradiška ali i jedan veliki privredni događaj, četvrti Sajam Gradiška 2026-ta, gdje zaista ovaj sajam postaje brend Gradiške ne samo ovog regiona nego i međunarodni sajam gdje imamo u 5000 kvadrata prisutno preko 140 izlagača, gdje je zaista ovo prilika da Gradiški privrednici i poljoprivrednici i svi oni koji su uključeni u privredne djelatnosti, turistička organizacija i ponuda ali i ono što je najbitniji što je ovdje uvezano gradiška privreda privrednici i obrazovanje", istakao je gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.

"Što se tiče oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u prethodne tri godine je usmjereno 102 miliona KM što govori o značaju grada gradiška i da je i sam grad prepoznao ono da može da učestvuje u podsticajima, subvencijama, i svemu ostao",istakla je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić.

Grad gradiška koji je domaćin ovog sajma je još jedom dokazao da je glavna tačka susreta ideja, inovacija i privrednika, ne samo geopolitički već i privredno.