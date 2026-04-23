Savi Miniću najveće priznanje Laktaša - Zlatni grb

Predsjedniku Vlade Republike Srpske Savi Miniću večeras je na svečanoj akademiji povodom Dana grada Laktaši uručeno najveće gradsko priznanje Zlatni grb za izuzetan doprinos u razvoju grada.

Miniću je uručena i svečana Povelja, jer je kroz profesionalni angažman, od advokature do načelnika opštine Šamac i ministarskih pozicija, značajno podržao razvojne projekte na području Laktaša.

Ministru zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alenu Šeraniću uručena je Plaketa grada za ostvarene rezultate i nesebičan doprinos razvoju grada, posebno kroz unapređenje zdravstvenog sistema.

Laktaši Dan grada

Dobitnik Zlatnog cvijeta mladosti je mladi plivač Sergej Vlačo iz Laktaša za vrhunske sportske rezultate i promociju grada među mladom populacijom.

Plaketu je dobio i generalni konzul Srbije Miloš Vujić za doprinos razvoju grada i jačanje međusobnih veza.

Dobitnici Plakete su i Vesna Radoja Đapić za značajna ostvarenja u oblasti obrazovanja, kulture i muzičkog stvaralaštva, naročito kroz rad sa najmlađima i autorski rad na didaktičkim materijalima, Mile Lisica za vrhunske rezultate u oblasti kulture i poetskog stvaralaštva, čiji su haiku radovi prevedeni na 15 svjetskih jezika, te posthumno Miroslav Balaban za humana djela i požrtvovanost koju je iskazao tokom rada u vatrogasnoj službi.

U oblasti privrede i kulture, plakete su dodijeljene "Krznariji Pristaš" za četiri decenije uspješnog rada i stvaranje prepoznatljivog lokalnog brenda, te Kulturno-umjetničkom društvu "Đerdan" za očuvanje tradicije, narodnih običaja i kulturno-umjetničkog nasljeđa ovog kraja, te kompaniji "Lanako" koja kao regionalni lider u IT sektoru značajno doprinosi tehnološkom razvoju i zapošljavanju.

Priznanja i nagrade dobitnicima je uručio gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić.