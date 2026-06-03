Đoković presjekao kineske fakture: HE „Bistrica“ u direktnim pregovorima uštedjela 15 miliona KM

Radovi na izgradnji sistema hidroelektrana na rijeci Bistrici nastavljeni su nakon što je novo rukovodstvo preduzeća „Hidroelektrane Bistrica“ d.o.o. Foča, u direktnim pregovorima sa kineskim izvođačem AVIC, uspjelo da smanji ispostavljena finansijska potraživanja za oko 15 miliona konvertibilnih maraka.

Prema informacijama do kojih je došao princip.news, ključni iskorak napravljen je nakon revizije spornih faktura i varijacionih naloga, odnosno naknadnih radova koji su se odnosili na probijanje dovodnih tunela i troškove nastale tokom perioda obustave radova.

Pregovore je predvodio novi vršilac dužnosti direktora „Hidroelektrana Bistrica“ Marko Đoković, koji je sa svojim timom kineskoj strani predočio tehničke i pravne argumente da dio fakturisanih iznosa nema utemeljenje u stvarno izvedenim radovima niti u ugovornim obavezama.

Nakon intenzivnih razgovora, kineska korporacija AVIC prihvatila je argumente domaće strane, čime su finansijska potraživanja smanjena za oko 15 miliona KM.

Time je direktno rasterećeno preduzeće „Hidroelektrane na Drini“, kao matični vlasnik, ali i cjelokupan sistem „Elektroprivrede Republike Srpske“.

Đoković je u telefonskom razgovoru za princip.news potvrdio da je riječ o značajnom poslovnom uspjehu, ističući da se finansijsko rasterećenje ne odnosi samo na trenutno stanje potraživanja, već i na buduće faze izvođenja radova.

„Samo odlučnim, poštenim i disciplinovanim pristupom možemo dovesti sebe u povoljnu situaciju u svim aktivnostima i izazovima koji se postavljaju pred nas“, poručio je Đoković.

Marko Đoković

On je naglasio da je ovakav ishod rezultat odgovornog i stručnog pristupa, ali i podrške konsultantskog tima koji je učestvovao u analizi projekta.

Osim korekcije spornih faktura, Đoković ističe da je u prethodna dva mjeseca isplaćeno 10 miliona evra dugovanja prema kineskim partnerima, kao i da je kapitalna vrijednost preduzeća uvećana za više od 16 miliona KM.

Na gradilište su se vratili i radnici. Trenutno je na terenu oko 60 radnika koji su angažovani na nastavku izgradnje objekata.

Projekat HE „Bistrica“, koji obuhvata sistem hidroelektrana Bistrica 1, Bistrica 2 i Bistrica 3, jedna je od važnijih energetskih investicija u Republici Srpskoj. Postignuti dogovor sa kineskim izvođačem trebalo bi da omogući stabilizaciju odnosa, nastavak radova i realnije upravljanje troškovima u nastavku realizacije projekta.

Finansijski zaokret u „Hidroelektranama Bistrica“ pokazuje da se i kod velikih infrastrukturnih projekata, uz odlučno rukovodstvo i jasnu argumentaciju, mogu zaštititi javni interes i novac energetskog sistema Republike Srpske.