Humanitarna akcija u Foči: Danilović stavio dres na aukciju

Fudbaler Vladan Danilović odlučio je da dres Maritima u kojem je izborio promociju u najjači rang portugalskog fudbala stavi na humanitarnu aukciju, a prikupljena sredstva biće uplaćena za pomoć Darku Mastilu iz Foče.

On se bori sa teškom bolešću i novac mu je potreban za novac i liječenje u Turskoj.

"Ovaj dres za mene ima posebnu vrijednost. ali vjerujem da sada može značiti mnogo više. Ova aukcija je prilika da zajedno pokažemo humanost, zajedništvo i podršku našem drugu", napisao je Danilović na svom instagram profilu.

Početna cijena dresa bila je 100 evra, a sada je već dostigla pet puta veću cifru.

"Hvala svima koji učestvuju, dijele objavu i pomažu", napisao je fudbaler Maritima.

Svi ljudi dobre volje koji žele da pomognu 27-godišnjem Mastilu iz Foče, novac mogu da uplate na žiro račun 5620068164733671, otvoren u NLB banci na ime Darko Mastilo.

Za uplate iz inostranstva dostupan je devizni račun:

IBAN:BA395620128225156617

SVIFT BIC: RAZBBA22 na ime Milan Mastilo - Za Darka.