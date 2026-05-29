Ognjen Zarić ne dolazi u FK Sarajevo

Nije tajna da je FK Sarajevo u potrazi za novim trenerom, a prvi pik sarajevskom klubu bio je Ognjen Zarić, šef stručnog štaba Altaha.

Mladi trener rodom iz Teslića napravio je pravi “bum” na klupi austrijskog kluba kojeg je odveo i do finala austrijskog kupa, a svojim predanim radom skrenuo je pažnju na sebe.

Kako ATV saznaje, FK Sarajevo je pokazao veliki interes za dovođenjem Zarića, ali se mladi trener zahvalio na ponudi i ostaje i dalje na klupi Altaha.

Zarić je rođen u Tesliću, 14. januara 1989. godine, a nakon rada u omladinskim kategorijama Bazela trenerski put ga je odveo do seniorskog pogona Vintertura, a potom i u Altah.