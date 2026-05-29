Istraživač ušao u Epstajnov avion u kojem su putovale žrtve: Pogledajte jezivi snimak

29.05.2026 10:40

Истраживач ушао у Епстајнов авион у којем су путовале жртве: Погледајте језиви снимак
Foto: AP, US District Judge New York

Urbani istraživač, poznat kao Urbeks Specialist, odlučio je da pronađe i snimi avion čiji je vlasnik nekada bio Džefri Epstajn.

Riječ je o modelu Boing 727 sa oznakom N908JE (pri čemu „JE“ označava Džefri Epstajn), koji je pokojni Epstajn koristio za prevoz visokoprofilnih gostiju do svog privatnog ostrva na Američkim Djevičanskim ostrvima.

Proizveden 1969. godine

Avion je „parkiran“ i polako propada na aerodromu Brunsvik Golden Ajls, u američkoj državi Džordžija. Proizveden je 1969. godine za kompaniju TWA, a kasnije pretvoren u privatnu letjelicu. Godine 2001. kupila ga je kompanija JEGE Inc, koja se povezuje sa Epstajnom i Gizlejn Maksvel. Nakon toga, Epstajn je navodno provodio više od 600 sati leta godišnje u ovom avionu, što, kako se tvrdi, pokazuje koliko je bio „značajan za njegove aktivnosti“. Mediji su avion prozvali „Lolita ekspres“, dok se u sudskim dokumentima navode tvrdnje da su njime „putovale i žrtve seksualnog zlostavljanja“, prenosi Unilad.

Veći dio je netaknut

Avion je bio opremljen spavaćom sobom, kuhinjom, dva kupatila i tri različita prostora za sjedenje. Međutim, nekada luksuzna unutrašnjost danas izgleda potpuno drugačije. Buđ i rđa prekrili su dio trupa koji ne dobija direktnu sunčevu svjetlost, dok se spoljašnja farba ljušti i otpada. Kokpit je u haotičnom stanju, sa razbacanim otpadom i kablovima.

Ipak, veći dio aviona je ostao netaknut, uključujući aparate za kafu koji su i dalje na svom mjestu, kao i kuhinju. Najjeziviji dio je spavaća soba u zadnjem dijelu se nalazi bračni krevet koji i dalje ima dušek i posteljinu.

Posljednji let 2016. godine

Toaletne potrepštine u kupatilu nisu pomjerene od posljednjeg slijetanja aviona, koje se dogodilo 11. jula 2016. godine, kada je prizemljen u Džordžiji. Džefri Epstajn je prodao avion neposredno prije hapšenja 2019. godine, a nešto kasnije pronađen je mrtav u svojoj ćeliji na Menhetnu. Maksvelova je osuđena 2021. i služi kaznu od 20 godina zatvora.

„Kada je posljednji vlasnik saznao detalje optužnice, sve vrijedno iz aviona je uklonjeno i ostavljen je da stoji, napušten, skriven među drvećem“, zaključio je autor videa.

