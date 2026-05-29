Svijet u strahu od novog krvavog rata

TPLF ponovo preuzima kontrolu u Tigraju nakon izbora Debretsiona Gebremajkla. Rastuće napetosti s etiopskom saveznom vladom podstiču strahove od obnavljanja sukoba na Rogu Afrike.

Godine 2020. etiopska vlada pod premijerom Abijem Ahmedom odgodila je planirane izbore u zemlji zbog pandemije KOVID-19. U to je vrijeme Narodnooslobodilački front Tigraja (TPLF), najveća i najdominantnija stranka u sjevernoj regiji Tigraj, optužio Abija za neustavno produženje mandata svoje vlade.

TPLF je zatim organizovao lokalne izbore, na kojima je pobijedio i osporio zakonitost vlasti savezne vlade nad regijom Tigraj, što je dovelo do sukoba koji je eskalirao u oružani sukob između TPLF-a i Etiopskih nacionalnih odbrambenih snaga (ENDF). Procjenjuje se da je u borbama između 2020. i 2022. godine poginulo 600.000 ljudi. Obje su se strane međusobno optuživale za započinjanje sukoba.

U novembru 2022. rezultati lokalnih izbora iz 2020. poništeni su nakon sklapanja mirovnog sporazuma u Pretoriji između etiopske vlade i TPLF-a. Od tada je u Tigraju uspostavljena privremena regionalna uprava, čime su ratni lideri TPLF-a marginalizovani.

Nakon tri godine došlo je do nesuglasica između privremene regionalne uprave i TPLF-a. U aprilu je TPLF obnovio Državni savjet Tigraja, koji je bio raspušten mirovnim sporazumom. A 5. maja vođa TPLF-a Debretsion Gebremajkl izabran je za novog predsjednika Tigraja.

"Privremena uprava više ne postoji", rekao je zamjenik stranke Amanuel Asefa novinskoj agenciji AFP.

Debretsion je ušao u predsjednički kabinet i izjavio da je počeo raditi, rekao je za "Dojče vele" Mulugeta Atsbeha, novinar i bivši dopisnik službe "Glasa Amerike" (VOA) za Tigraj.

TPLF ponovo uspostavlja kontrolu nad Tigrajom

Čini se da ovaj potez predstavlja izazov za Tadesea Veredea, predsjednika prelazne uprave Tigraja kojeg je imenovala etiopska vlada. Verede je u objavi na društvenim mrežama, koju je citirao "Reporter Etiopia", rekao da je grupa koja pokušava silom preuzeti vlast odgovorna za ‘uništenje i opasnost‘ s kojima se suočava narod Tigraja.

Atsbeha je rekao da Verede smatra pristup TPLF-a ‘pogrešnim i neproduktivnim‘, naglašavajući da je dijalog jedino rješenje. Dodao je da Verede nema namjeru dobrovoljno se povući i upozorio je da bi svaki pokušaj njegovog uklanjanja silom bio nelegitiman.

Još nema reakcije savezne vlade

"Tigraj se trenutno nalazi u vrlo opasnom trenutku", kaže Amanuel Gedebo, istraživač u "Klingendel" institutu, međunarodnom tink tanku sa sjedištem u Hagu.

Gedebo je dodao da trenutno postoji velika neizvjesnost.

"Ne znamo kakav će biti odgovor savezne vlade. Za sad nisu izdali izjavu niti izravno odgovorili", rekao je za "Dojče Vele".

Međutim, neki analitičari kažu da su primjetni znakovi povećane vojne aktivnosti. Novinar Atsbeha rekao je za "Dojče Vele" da su 5. i 6. maja etiopski vojni avioni viđeni na nebu iznad glavnog grada Tigraja, Mekelea.

"Sada Adis Abeba šalje borbene avione MiG iznad Mekelea kao demonstraciju sile", rekao je Magnus Treiber, antropolog i stručnjak za Afrički rog na Univerzitetu Ludig Maksimilian u Minhenu.

"A ENDF se pozicionira u susjednim državama Amhara i Afar. Očigledno se proširuju i odbrambeni sistemi duž pristupnih puteva glavnom gradu Adis Abebi sa sjevera", dodao je.

Etiopija se suočava s višestrukim oružanim izazovima, uključujući TPLF u Tigraju, milicije Fano u Amhari i Oromsku oslobodilačku vojsku u Oromiji, uz rastuće regionalne napetosti koje uključuju Eritreju i Sudan.

"TPLF ostaje najveći izazov za (etiopskog premijera) Abija Ahmeda, koji vjerovatno postaje sve izoliraniji na međunarodnom nivou zbog navodne saradnje s Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) i Sudanskim snagama za brzu podršku (RSF)", rekao je Treiber.

Iako je regionalno još uvijek vrlo moćan, TPLF je 2025. godine u Etiopiji zabranjen kao politička stranka.

"Abiy Ahmed u načelu nije uspio svrgnuti staru gardu TPLF-a i uspostaviti opoziciju lojalnu sebi u Tigraju, ni politički ni vojno", rekao je Treiber.

Postoji li moguće rješenje?

"S etiopske strane znamo što žele", rekao je istraživač Klingendela Gedebo za "Dojče vele".

"Žele pristup kroz luku Aseb, što Eritreja smatra prijetnjom svojem suverenitetu. Dakle, Eritreja pokušava izgraditi saveze s akterima poput Egipta i (sudanske) vlade, objasnio je Gedebo. A također i unutar same Etiopije, s akterima poput TPLF-a i Fano (milicije)", dodao je.

Treiber, stručnjak za Afrički rog, sugerisao je da Eritreja održava stabilnost svojom unutrašnjom diktaturom i podsticanjem sukoba u susjednim zemljama, profitirajući od nestabilnosti na mjestima poput Etiopije i Sudana.

"Logika se čini takvom da Eritreja prvo pokušava odvratiti etiopsku vladu, a zatim se priprema za bilo kakav potencijalni obračun u budućnosti ako do toga dođe, rekao je Gedebo.

"Kako se ne bi sami suočili s mnogo jačom etiopskom vojskom", dodao je.

Uticaj rata u Iranu

Rat u Iranu osjeća se i na Rogu Afrike. Etiopija i Eritreja su privredno pogođene, rekao je Gedebo.

"S etiopske strane čuli smo izvještaje o nestašici goriva i rastućoj inflaciji. To bi moglo obeshrabriti etiopsku vladu od bilo kakvih eskalacijskih poteza na sjeveru", dodaje on.

Rat čak ima ogroman uticaj na dva vrlo aktivna aktera u regiji: UAE, koji podržava Etiopiju, i Saudijsku Arabiju, koja podupire Eritreju, na primjer s planovima da potroši milijarde na modernizaciju luke Aseb.

Ali, UAE i Saudijska Arabija očigledno trenutno imaju druge prioritete, primijetio je Gedebo.

"Jer te vlade možda nemaju dovoljno prostora da budu aktivno uključene kao u prošlosti, dok vode ovaj sukob u vlastitoj regiji, rekao je za "Dojče vele".

"Dakle, to bi takođe mogao biti faktor koji bi mogao obeshrabriti obje vlade od daljnje eskalacije", dodaje on.

Rat u Iranu takođe je doveo do obnovljenog interesa SAD za geostrateški dobro pozicioniranu Eritreju, primijetio je Treiber.

"Ukidanje američkih sankcija, koje su nametnule Obamina i Bajdenova administracija, očigledno se smatralo izglednom mogućnošću", rekao je za "Dojče vele".

"Hjumen Rajts Voč s punim pravom kritikuje činjenicu da se situacija s ljudskim pravima u Eritreji nije poboljšala", rekao je Treiber.

"Rat je često bio realna politička opcija u nedavnoj etiopskoj istoriji. Međutim, nemoguće je predvidjeti hoće li do toga zaista doći", primijetio je on.

"Čini se da još uvijek postoji prostor za međunarodno posredovanje", poručio je, zaključuje "Dojče Vele".