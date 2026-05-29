Moskva poručila da za Brisel nema mjesta za pregovaračkim stolom

29.05.2026 10:04

Москва, Русија
Odbijanje Evropske unije da započne dijalog sa Rusijom je najveća glupost, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov, prenose RIA Novosti.

"Najveća glupost koju prave Evropljani i ljudi u Briselu jeste to što u potpunosti odbijaju bilo kakav dijalog sa Rusijom. Nemoguće je rješavati i razmatrati probleme bez dijaloga", istakao je.

Peskov je naglasio da Evropa predstavlja stranu u sukobu i da zbog toga ne može biti posrednik u rješavanju ukrajinske krize.

"U ovom trenutku Evropa je strana u sukobu na strani Ukrajine. Ne zaboravite da evropsko oružje neposredno puca na nas i nemoguće je to zanemariti. Zbog toga Evropa u ovakvom statusu nikako ne može zahtijevati ulogu posrednika", poručio je portparol Kremlja.

Peskov je potvrdno odgovorio na pitanje o tome da li bi Rusija odbila kada bi Evropa ponudila da posreduje u sukobu.

"Oni se bore protiv nas na strani Ukrajine", poručio je portparol šefa ruske države, prenosi RT Balkan.

