Moskva poručila da za Brisel nema mjesta za pregovaračkim stolom

Odbijanje Evropske unije da započne dijalog sa Rusijom je najveća glupost, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov, prenose RIA Novosti.

"Najveća glupost koju prave Evropljani i ljudi u Briselu jeste to što u potpunosti odbijaju bilo kakav dijalog sa Rusijom. Nemoguće je rješavati i razmatrati probleme bez dijaloga", istakao je.

Peskov je naglasio da Evropa predstavlja stranu u sukobu i da zbog toga ne može biti posrednik u rješavanju ukrajinske krize.

"U ovom trenutku Evropa je strana u sukobu na strani Ukrajine. Ne zaboravite da evropsko oružje neposredno puca na nas i nemoguće je to zanemariti. Zbog toga Evropa u ovakvom statusu nikako ne može zahtijevati ulogu posrednika", poručio je portparol Kremlja.

Peskov je potvrdno odgovorio na pitanje o tome da li bi Rusija odbila kada bi Evropa ponudila da posreduje u sukobu.

"Oni se bore protiv nas na strani Ukrajine", poručio je portparol šefa ruske države, prenosi RT Balkan.