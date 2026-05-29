Radnica u Pošti pravila manjak, pa pokušala novcem klijenata da prikrije manjak: Filmska pljačka u Novom Sadu

Radnica pošte u Novom Sadu uhapšena je zbog sumnje da je izvršila produženo krivično djelo Zloupotreba povjerenja u obavljanju privredne djelatnosti i krivično djelo Posluga.

U toku predistražnog postupka utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičena od februara do avgusta 2025. godine, u svojstvu odgovornog računopolagača jedne od radnih jedinica Pošta Srbije d.o.o., u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, neispravnim rukovanjem blagajne prouzrokovala manjak u blagajni u ukupnom iznosu od 1.400.056,78 dinara, u kom iznosu je i nastupila šteta za navedeno privredno društvo, piše Blic.

Zatim, u namjeri da prikrije nastali manjak, osumnjičena je bez ovlašćenja podigla novčana sredstva sa tekućeg računa klijenta “Banke Poštanske štedionice” a.d. Beograd, kako bi privremeno prikrila nastali manjak u blagajni pošte, te je neovlašćeni podignuti novčani iznos naknadno uplatom na tekući račun vratila klijentu Banke.

Osumnjičena S.M. će u skladu sa zakonom biti privedena i saslušana u Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu na okolnost krivičnih djela kojoj se stavljaju na teret.