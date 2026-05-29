Nesreća kod Osnovne škole: Taksi vozilo u Mostaru udarilo dijete

U mostarskom naselju Rudnik sinoć oko 19 sati dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je povrijeđeno dijete nakon što ga je, prema riječima svjedoka, udarilo taksi vozilo.

Nesreća se dogodila u ulici kod igrališta iza Osnovne škole Ivana Gundulića u Mostaru, a na mjesto događaja odmah su izašli pripadnici hitne pomoći i policije.

Hronika Teška nesreća kod Jablanice: Povrijeđeno više osoba, među njima i maloljetnica

Prema informacijama s terena, dijete je nakon nesreće zadobilo povrede, ali stepen povreda za sada nije poznat.

Policija je osigurala mjesto nesreće i obavila uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više informacija o okolnostima koje su dovele do nesreće.

Hronika Brutalni napad kod Merošine: Silovatelju taksistkinje prijeti duga robija

Za sada nije poznato kako je došlo do udara niti pod kojim okolnostima se dijete našlo na kolovozu u trenutku nesreće, piše Crna-Hronika.

Više detalja očekuje se nakon zvaničnog izvještaja nadležnih institucija.