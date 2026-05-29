Neočekivan podatak o uspjehu Đokovića ove godine

Autor:ATV
Komentari:0
Iako je taj podatak potpuno neočekivan, srpski teniser Novak Đoković ove sezone ima najviše pobjeda na Gren slem turnirima.
Ovaj podatak zvuči čudno prosto zbog činjenice što Novaka sve rjeđe gledamo na Turu.
Ipak, na Gren slemovima je redovan i ove godine je ostvario osam trijumfa.
Šest u Australiji, gdje je stigao do finala, te, za sada, dva u Parizu.
Iza su Karlos Alkaraz, koji je zbog povrede propustio Rolan Garos, ali koji je do titule u Melburnu došao zahvaljujući sedam vezanih pobjeda.
Na istoj brojci je i Saša Zverev, koji je u Parizu pobijedio dvaput, te u Melburnu stigao do polufinala.
Janik Siner, nakon neočekivane eliminacije u drugom kolu Rolan Garosa, ima šest trijumfa na Gren slemovima ove sezone, prenosi "B92".
