Potpisani memorandumi sa predstavnicima američkih kompanija

Autor:ATV
Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović potpisali su u Banjaluci memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija.
Riječ je o američkim poslovnim ljudima koji su bili učesnici Samita o ekonomiji i bezbjednosti na kome se čulo da sve više država, poput SAD, prepoznaje potencijal u Republici Srpskoj nakon što je godinama bila ignorisana od investitora sa Zapada.
Potpisivanju memoranduma prisustvovao je i predsjednik Vlade Srpske Savo Minić.
Stevanović je rekao da je potpisan memorandum o razumijevanju i identifikaciji potencijalnih projekata i traženja načina za zajedničko finansiranje.
"Dio te identifikacije je da uđemo u projekat Jadransko-jonskog autoputa, dionica Stolac-Trebinje", rekao je on.
