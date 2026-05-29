Potpisani memorandumi sa predstavnicima američkih kompanija

Ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović potpisali su u Banjaluci memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija.

Riječ je o američkim poslovnim ljudima koji su bili učesnici Samita o ekonomiji i bezbjednosti na kome se čulo da sve više država, poput SAD, prepoznaje potencijal u Republici Srpskoj nakon što je godinama bila ignorisana od investitora sa Zapada.

Potpisivanju memoranduma prisustvovao je i predsjednik Vlade Srpske Savo Minić.

Stevanović je rekao da je potpisan memorandum o razumijevanju i identifikaciji potencijalnih projekata i traženja načina za zajedničko finansiranje.

"Dio te identifikacije je da uđemo u projekat Jadransko-jonskog autoputa, dionica Stolac-Trebinje", rekao je on.