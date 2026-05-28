"Srpska strana veoma cijeni ruski glas razuma u Savjetu bezbjednosti UN"

U Savjetu bezbjednosti UN ruska strana nastupa veoma jasno, principijelno i u skladu sa međunarodnim pravom i za Republiku Srpsku je od presudne važnosti da se tamo čuje glas razuma, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik za RT Balkan.

"To je nasušna potreba nasuprot lažima koje već dvadeset godina slušamo od povampirenih zapadnih zemalja, koje konstantno kreiraju izmišljene narative, da bi se potom navodno borile protiv njih", istakao je Dodik, prenosi Srna.

Dodik je ocijenio da jedan takav partner sigurno svojim ponašanjem može da olakša poziciju Republike Srpske, što srpska strana veoma cijeni.

Napomenuo je da su zapadne zemlje srušile Dejtonski sporazum u BiH, dok za to neopravdano optužuju Republiku Srpsku koja se uporno bori za njegovo slovo.

Za OHR je ponovio da je podmetnut od početka i ocijenio da je priča o visokom predstavniku "međunarodne zajednice" čista laž.

Upitao je kako Kristijan Šmit uopšte može da podnosi ostavku kada na tu funkciju nikada nije ni bio legalno izabran.

"Sada pokušavaju da ponovo, mimo Dejtonskog sporazuma, biraju nekog novog visokog predstavnika. Republika Srpska nije u poziciji da bilo koga bira, već nam oni samo pošalju jednog tako neartikulisanog tipa kakav je Šmit", upozorio je Dodik.

On je naveo da je Savjet bezbjednosti UN jedini koji može da potvrdi visokog predstavnika, i to tek nakon što ga zajednički izaberu Republika Srpska, Srbija, FBiH, Hrvatska i zajednički nivo BiH, gd‌je Srbi participiraju sa 30 odsto.

Ukazao je na to da je BiH eksperiment u kojem prestaje logika. "Što se prije mirno raziđemo, tamo će biti trajniji i dugovečniji mir", ocijenio je Dodik.

Kada je riječ o ekonomskoj saradnji sa Rusijom, Dodik je naveo da Banjaluka i u ovakvim okolnostima pronalazi načine za određene vidove te saradnje.

"Imamo namjeru da na tom planu još više radimo, naročito u oblastima u kojima smo previše mali da bismo d‌jelovali sami. Zato smo ih molili da nas uključe u sektor vještačke inteligencije, kao i da putem što većeg upisa naših studenata u Rusiji dobijemo specijalizovana znanja koja bi pomogla Srpskoj", istakao je Dodik.

Kada je riječ o nedavnoj poseti delegacije ruskog MUP-a Banjaluci, Dodik je ocijenio da, osim što Republika Srpska može mnogo da nauči od Rusije o borbi protiv terorizma, i Rusija može da uči od Srpske jer su Srbi prije 20-ak godina bili izloženi direktnim terorističkim napadima.