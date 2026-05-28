Finale prvenstva BiH: Poraz Igokee u Laktašima

Andrej Knežević
28.05.2026 21:30

Финале првенства БиХ: Пораз Игокее у Лакташима
Foto: ATV

Košarkaši Igokee poraženi su od sarajevske Bosne rezultatom 76:70 u prvoj utakmici finala prvenstva BiH.

Igokeu je poraza u Laktašima koštalo loše otvaranje utakmice tokom kojeg su gosti stekli 20 poena prednosti.

Ipak, košarkaši Igokee su se “probudili” i počeli da tope razliku rivala, a u jednom trenutku stigli su na četiri poena zaostatka. Do potpunog preokreta nisu uspjeli da dođu, pa Bosna revanš utakmicu, u kojoj će koš razlika da odluči bitku za šampionsku titulu, dočekuje sa šest poena prednosti.

Nikola Popovića i Ahmad Rori sa 14 poena bili su najefikasniji u redovima Igokee, a na drugoj strani Džerod Vest je ubacio 12.

Revanš utakmica u Sarajevu na programu je u nedjelju.

KK Igokea

KK Bosna

Prvenstvo BiH

