Željko Obradović dobio odriješene ruke, čeka se otkaz jednog čovjeka

Gdje god se pojavi mogućnost da legendarni stručnjak preuzme neki klub, nastaje prava euforija, a sada je u centru pažnje mogući povratak u Panatinaikos.

Vlasnik Zelenih Dimitris Janakopulos navodno je spreman učiniti sve kako bi vratio čovjeka koji je atinskom velikanu donio čak pet titula prvaka Evrope. Posebno nakon sezone u kojoj su morali gledati najvećeg rivala Olimpijakos kako slavi evropsku krunu.

Prema pisanju grčkih i evropskih medija, Obradoviću je ponuđena potpuna sloboda u radu, uključujući kontrolu nad svim sportskim pitanjima i sastavljanjem ekipe. Ipak, popularni Žoc navodno nije spreman tako lako reći „da“.

Razlog? Aktuelni trener Panatinaikos Ergin Ataman još uvijek sjedi na klupi atinskog kluba. Upravo tu dolazi do velikog obrta.

Kako prenosi Bekdor podkast (Backdoor Podcast), Obradović je navodno zaustavio sve razgovore i jasno poručio čelnicima kluba da neće ni sjesti za pregovarački sto dok Panatinaikos ima trenera. Za legendarnog srpskog stručnjaka to je pitanje principa i poštovanja.

Istovremeno, situacija u svlačionici Panatinaikos navodno nije idealna. Ataman je, prema istim informacijama, izgubio povjerenje dijela ekipe, dok je nezadovoljstvo među igračima sve izraženije.

Zbog svega toga, cijela Evropa sada čeka odgovor na jedno pitanje — hoće li se Željko Obradović vratiti u Atina i pokušati vratiti trofej Evroliga u vitrine Panatinaikos?

(Kliks)