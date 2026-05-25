Igokea u finalu Prvenstva BiH

Nikola Lučić
25.05.2026 20:43

Košarkaši Igokee savladali su Široki i u revanš utakmici polufinala prvenstva BiH, a konačan rezultat utakmice u Aleksandrovcu bio je 104:90.

Tim Nenada Stefanovića rutinski je odradio posao protiv ekipe Marijana Bagarića i upisao još jedan ubjedljiv trijumf, nakon što su prije tri dana slavili 20 poena razlike u Širokom Brijegu.

Najefikasniji u pobjedi Igokee bio je Nejt Pjer Luis sa 19 poena. Dva manje ubacio je Strahinja Gavrilović. Goste je predvodio Dmitrik Trajs sa 19 poena.

Igokea će u finalu igrati protiv Bosne koja je u dva meča bila bolja od tuzlanske Slobode.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

