ABA liga: Poraz Igokee u Sarajevu

Košarkaši Igokee poraženi su u Sarajevu od ekipe Bosne rezultatom 80:76 u utakmici “plej in” faze ABA lige.

Tim trenera Nenada Stefanovića propustio je veliku priliku da se u Sarajevu domogne četvrtfinalne serije sa Partizanom i težim putem će morati do okršaja sa Dubaijem.

Ekipa Igokee je u “Zetri” imala sve u svojim rukama trideset i pet minuta - u trećoj četvrtini i dvocifrenu prednost, a u posljednjih pet minuta ušla je sa osam poena viška na svom kontu. Ipak, u posljednjih pet minuta dolazi do velikog pada u igro koji domaći koriste da stignu do preokreta vrijednog pobjede i plasmana u četvrtfinale ABA lige.

Strahinja Gavrilović ubacio je 18 poena u Sarajevu, a Bosnu je sa 17 i 10 skokova predvodio Edin Atić.

Igokeu sada čeka pobjednik duela između Spartaka i Zadra, a ukoliko dođe do trijumfa u tom okršaju odlazi na megdan Dubaiju.