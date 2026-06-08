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Juventus želi Martineza

Autor:

ATV
08.06.2026 21:02

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Јувентус жели Мартинеза
Foto: Tanjug/AP/Petr David Josek

Juventus ovo ljeto stavlja Emilijana Martineza kao glavni prioritet u prelaznom roku, javlja Fabricio Romano.

Pregovori između kluba iz Torina i Aston Vile su započeti, a Juventus planira da nastavi razgovor uprkos tome što Martinez traži veliku platu.

Romano piše i da je golman Totenhema Vikario i dalje opcija za dovođenje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Juventus

Emilijano Martinez

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