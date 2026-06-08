Juventus želi Martineza

Autor:ATV
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Juventus ovo ljeto stavlja Emilijana Martineza kao glavni prioritet u prelaznom roku, javlja Fabricio Romano.
Pregovori između kluba iz Torina i Aston Vile su započeti, a Juventus planira da nastavi razgovor uprkos tome što Martinez traži veliku platu.
Romano piše i da je golman Totenhema Vikario i dalje opcija za dovođenje.
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