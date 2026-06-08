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Jamal spreman za početak Mundijala

08.06.2026 18:47

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Јамал спреман за почетак Мундијала
Foto: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Selektor Španije Luis de la Fuente izjavio je da očekuje da Lamin Jamal, Niko Vilijams i Viktor Munjos budu spremni za meč prvog kola grupe H na Mundijalu.

Španci igraju protiv Zelenortskih Ostrva, a meč je zakazan za 15. juna u Atlanti.

Španski mediji podsjećaju da Jamal, Vilijams i Munjos imaju problema sa povredama.

"Oporavak trojice igrača ide po planu. Oni prate specifičan plan treninga. Ako nastave ovako, očekujemo da sva trojica budu na raspolaganju za prvu utakmicu 15. juna", izjavio je De la Fuente na konferenciji za medije u Puebli, prenio je zvanični sajt Fudbalskog saveza Španije.

Jamal, Vilijams i Munjos su ostali u reprezentativnom trening kampu Španije u Čatanogi, dok je ostatak nacionalnog tima otputovao u Pueblu gde će sutra odigrati prijateljski meč protiv Perua.

"Za nas je to vrlo važna utakmica i nećemo ju tretirati kao pripremni meč. Duel protiv Perua vraća nas u realnost Mundijala. Ovo putovanje je dobro za nas. To nije samo prilika da fudbalerima pružimo priliku da igraju, već još jedan test za naš tim prije početka SP. Gledali smo nedavne utakmice Perua. Veoma su borbeni i uporni, a sutrašnja utakmica biće veoma zahtjevna", naveo je De la Fuente.

Pored Španije i Zelenortskih Ostrva u grupi H na SP se nalaze još Urugvaj i Saudijska Arabija, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Lamin Jamal

Španija

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