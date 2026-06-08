Nezapamćen skandal: ''Oduzmite Barsi trofeje, platili su milione sudijama

Florentino Perez ne odustaje od borbe protiv Barselone u slučaju "Negreira“, a prema pisanju španskih medija, predsjednik Real Madrida otišao je korak dalje i od UEFA zatražio drastične mjere protiv najvećeg rivala!

Prvi čovjek "kraljevskog kluba“ još sredinom maja, tokom konferencije na kojoj je najavio kandidaturu za novi predsjednički mandat, ponovo je otvorio temu afere koja godinama potresa španski fudbal.

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Riječ je o slučaju Hosea Marije Enrikesa Negreire, nekadašnjeg potpredsjednika Sudijske komisije, čijim su kompanijama iz Barselone tokom 18 godina uplaćena ukupno 8,4 miliona evra.

Perez je tada poručio da se radi o najvećem korupcionaškom skandalu u istoriji fudbala i najavio da će UEFA dostaviti opsežnu dokumentaciju.

"Kako da zaboravimo najveći slučaj korupcije u istoriji fudbala? Pripremili smo dosije od 500 stranica koji će biti poslat UEFA po završetku takmičenja. Već smo razgovarali sa njima, jer ovakav slučaj nema presedan u svjetskom fudbalu", izjavio je Perez.

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Prema navodima lista "AS", pomenuti dosije već je proslijeđen evropskoj kući fudbala, a uz njega je stigao i zahtjev bez presedana. Real Madrid traži da UEFA povuče ili prestane da zvanično priznaje trofeje koje je Barselona osvojila u periodu dok su trajale isplate Negreiri.

U pitanju je period od 2001. do 2018. godine, tokom kojeg je katalonski gigant osvojio devet titula prvaka Španije, šest trofeja Kupa kralja i sedam pehara Superkupa Španije.

Slučaj Negreira i dalje je predmet istrage u Španiji, dok iz Barselone od početka odbacuju sve optužbe i tvrde da nikada nisu pokušavali da utiču na suđenje.

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U međuvremenu, tenzije između dva najveća španska kluba ne jenjavaju, a najnoviji potez Real Madrida mogao bi dodatno da produbi jedan od najvećih rivaliteta u svjetskom sportu.

(Kurir)