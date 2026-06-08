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Fudbalere BiH dočekao poseban autobus

Autor:

ATV
08.06.2026 14:06

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Аутобус бх. репрезентације
Foto: N/FS BIH

Reprezentaciju BiH u Torontu dočekao je posebno oslikan autobus, na kojem se nalazi crtež sedmogodišnjeg navijača Enisa.

Crtež je postavljen na autobus bh. reprezentacije u saradnji s kompanijom Hjundai, jednim od zvaničnih partnera zaduženih za prevoz reprezentacija.

Nakon prijateljskog susreta protiv Paname u Sent Luisu, koji je završen rezultatom 1:1, Zmajevi su otputovali u Kanadu.

Po slijetanju u Toronto, reprezentativci su se autobusom uputili prema hotelu u kojem će boraviti do prve utakmice na Mundijalu.

Na putu od aerodroma prema gradu dočekala ih je i grupa bh. navijača, koja je sa zastavama Bosne i Hercegovine pozdravila prolazak autobusa.

Bosna i Hercegovina prvi meč na Svjetskom prvenstvu igra 12. juna u Torontu protiv domaće selekcije Kanade. Utakmica počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Fudbalska reprezentacija BiH

Mundijal 2026

Svjetsko prvenstvo 2026

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