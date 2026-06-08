Svesrpski kup okuplja srpske timove iz cijelog svijeta

Po 16 fudbalskih ekipa u dvije kategorije takmičiće se na Svesrpskom kupu u Banjaluci. Od 4. do 6. septembra, srpski timovi iz regiona i Evrope nadmetaće se na turniru koji ima posebnu simboliku.

"Velika mi je čast i odgovornost što mogu da najavim da će Banjaluka biti domaćin Svesrpskog kupa, na kojem će učestvovati dječaci rođeni 2015. i 2017. godine. Ovo nije samo fudbalski turnir već želimo da dječacima pokažemo kako smo mi dio jedinstvenog, nedjeljivog naroda i kulture. Cilj nam je da to osjete i pjevaju našu himnu. Želimo da djeci Banjaluka bude kao dom. Dolaze nam ekipe iz Republike Srpske, iz regione, Evrope i svijeta. Želimo da pokažemo da postoje srpski klubovi koji baštine našu kulturu i tradiciju i ta djeca se osjećaju kao dio srpskog naroda. Imamo podršku Vlade Srbije i Vlade Vojvodine, kao i kabineta predsjednika Republike Srpske. Ne postoji nijedna prepreka da napravimo najbolji turnir za mlađe kategorije. Pozivamo sve da dođu u Banjaluku tokom turniru da pokažemo da smo u stanju da prevaziđemo administrativne granice koje su za nas nevidljive", rekao je predsjednik organizacionog odbora Svesrpskog kupa Srđan Kevac.

Svesrpski kup

Turnir njeguje srpsku tradiciju i baštini zajedničke vrijednosti. Aleksandar Đedovac, direktor fonda za izbjegla i raseljena lica i saradnju sa Srbima iz regiona podržao je turnir.

"Naša najveća manifestacija je Sajam zavičaja, održana je sedam puta i tu baštinimo običaje srpskog naroda. Prije dvije godine rodila se ideja da organizujemo sportske susrete, jedan turnir nije bio na Paliću, a jedan na Sajmu zavičaja. Srđan i Dražen došli su na ideju da jedan takav turnir organizujemo u Banjaluci. Međutim, ova ideja je prevazišla ono što smo mi radili. Javljaju se ekipe iz dijaspore što je nama drago i čast je biti u organizaciji. Banjaluka ovo zaslužuje, da okupimo djecu koja možda i ne znaju jezik, ali pjevaju himnu Bože pravde i skupe tri prsta", istakao je Đedovac.

Masovnost turniru daje notu ozbiljnosti, a organizatori garantuju kvalitetan fudbal. Ljestvica je podignuta visoko za premijerno izdanje.

"Veliko je interesovanje za ovakvim projektom. Zajedno sa Radomirom Popovićem, Škola fudbala Ačko i FK Željezničar Sport tim prihvatili su se organizacije turnira. Imaćemo po 16 ekipa u obje kategorije, 2015. godište igre po sistemu 8 plus 1, a dvije godine mlađi dječaci po sistemu 6 plus 1. Igraće se na stadionu Željezničara u Banjaluci. Imamo potvrdu kluba Srbija iz Minhena, i ekskluzivno otkrivamo da bi gost Svesrpskog kupa mogla da bude jedna ekipa iz Rusije. Pored klubova iz Republike Srpske, nastupiće timovi iz regiona, Rumunije, Mađarske, Crne Gore i drugih zemalja", rekao je Dražen Vasiljević, tehnički organizator i osnivač Škole fudbala Ačko.

Svesrpski kup podržao je kabinet predsjednika Republike Srpske i Vlada Srbije.

Misija turnira je da raste i u budućnost postane važan događaj na mapi srpskih klubova iz cijelog svijeta.

"Cilj je da postane tradicija, i da se održava svake godine. Ovo je veliki test, siguran sam da ćemo ga položiti. Nema razloga da se ne nastavi, ako se uradi kako treba. Turnir je pozivnog karaktera, pretpostavljam da ćemo u narednom periodu imati još veću masovnost s obzirom na veliko interesovanje", dodao je Kevac.