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Ko će na Mundijal? Odbijene vize dijelu stručnog osoblja Irana

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ATV
06.06.2026 13:48

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Ко ће на Мундијал? Одбијене визе дијелу стручног особља Ирана
Foto: Tanjug/AP Photo/Rodrigo Abd

Sjedinjene Države odbile su da izdaju vize dijelu stručnog i administrativnog osoblja nacionalnog Fudbalskog tima Irana uoči Svjetskog prvenstva.

Vize su odobrene svim igračima u 26-članom timu, ali je odbijeno više članova stručnog štaba i administracije, uključujući medicinsko i analitičko osoblje, prenose iranski mediji.

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Među odbijenima su menadžer tima Mehdi Mohamadnabi, generalni sekretar Fudbalskog saveza Irana Hedajat Mombeini i predsjednik iranskog Fudbalskog saveza Mehdiju Tadžu.

Odluka dolazi uprkos višemjesečnim koordinacijama između Svjetske fudbalske federacije /Fifa/ i iranskih fudbalskih vlasti da bi se obezbijedilo učešće reprezentacije na turniru, koji zajednički organizuju SAD, Kanada i Meksiko.

Iran je prvobitno planirao da svoju bazu za Svjetsko prvenstvo uspostavi u Tusonu u Arizoni, ali je kasnije, u koordinaciji sa Fifom, prebacio operacije u Tihuanu kako bi smanjio vrijeme koje bi tim morao da provede u SAD.

Predsjednik Fife Đani Infantino i visoki zvaničnici razgovarali su sa iranskim vlastima iza zatvorenih vrata u nastojanju da spriječe ono što su neki opisali kao jednu od najvećih diplomatskih kriza u istoriji Svjetskog prvenstva.

Svi zaposleni i zvaničnici će pratiti tim u Meksiku dok se nastavljaju napori da im bude obezbijeđena američka viza.

Iran bi trebalo da odigra sve tri utakmice grupne faze na zapadnoj obali SAD, počevši od utakmice protiv Novog Zelanda u Los Anđelesu 15. juna.

Tim će se kasnije tog mjeseca suočiti i sa Belgijom u Los Anđelesu i Egiptom u Sijetlu.

Svjetsko prvenstvo u fudbalu počeće 11. juna na "Asteka" stadionu u Meksiko Sitiju, dok će finale 19. jula biti odigrano u Nju Džersiju, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Iran

Amerika

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