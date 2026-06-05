Sergej Barbarez razočarao navijače BiH

Zmajevi su prije nekoliko dana doputovali u Sent Luis gdje će imati posljednju provjeru pred početak Svjetskog prvenstva, a protivnik će biti Panama.

Pred utakmicu održana je pres konferencija selekcije BiH na kojoj se prisutnim novinarima obratio selektor Sergej Barbarez.

Nauka i tehnologija Ove aplikacije prikupljaju najviše podataka o korisnicima

"Drago mi je da ste se uhvatili ovog velikog puta za Ameriku da nas podržavate i izvještavate, nadam se da ćemo se što duže družiti", rekao je Barbarez na početku i nastavio.

"Naravno da smo spremni, trenirali smo i željni utakmica posebno s ekipom koja nije iz Evrope i da te stvari osjetimo, taj mentalitet i način igre", rekao je on.

Potom je, odgovarajući na pitanje o Edinu Džeki, razočarao navijače BiH.

"Što se tiče Edina najvjerovatnije neće biti u kadru sutra, nismo do kraja povredu završili i ima tu malo problema. Dobio je poštedu i danas od trenažnog procesa kako bi bio spreman za Kanadu. Ivan Šunjić je jedini s njim još van terena, ali neće biti tu problema jer je on na nivou da počne s nama trenirati", rekao je Barbarez.

Otkrio je Barbarez i svoja očekivanja na utakmici protiv Paname.

Ekonomija Gasprom se oglasio o gasu za Republiku Srpsku

"Prva želja bila je da igramo s nekim ko nije iz Evrope kako biste vidjeli način njihove igre i mentalitet na terenu. To su neki izazovi koji mene interesuju kao trenera da vidimo kako se možemo nositi s ekipama koji nisu iz Evrope jer imaju drugačiji pristup što se tiče fudbala", kaže Barbarez, prenosi "sportsport.ba".