Krov na "Istoku" gotov do kraja juna

Autor:ATV
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Građevinske mašine na Gradskom stadionu rade punom parom, a istočna tribina dobija svoje novo ruho.
Ono što generacija Borčevih pristalica priželjkuju decenijama unazad konačno će da se i ostvari-krov nad istočnom tribinom trebalo bi da u potpunosti bude završen do kraja juna.
Krov na Istoku jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata banjalučkog kluba u posljednje vrijeme, a sve se radi sa ciljem da Borčevi navijači dobiju bolje uslove na Gradskom stadionu.
Razvoj infrastrukture, kažu u Platonovoj ulici, i dalje ostaje jedan od glavnih prioriteta Fudbalskog kluba Borac.
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