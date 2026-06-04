Krov na "Istoku" gotov do kraja juna

Građevinske mašine na Gradskom stadionu rade punom parom, a istočna tribina dobija svoje novo ruho.

Ono što generacija Borčevih pristalica priželjkuju decenijama unazad konačno će da se i ostvari-krov nad istočnom tribinom trebalo bi da u potpunosti bude završen do kraja juna.

Krov na Istoku jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata banjalučkog kluba u posljednje vrijeme, a sve se radi sa ciljem da Borčevi navijači dobiju bolje uslove na Gradskom stadionu.

Razvoj infrastrukture, kažu u Platonovoj ulici, i dalje ostaje jedan od glavnih prioriteta Fudbalskog kluba Borac.