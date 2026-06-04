Logo
Large banner

Krov na "Istoku" gotov do kraja juna

Autor:

ATV
04.06.2026 20:03

Komentari:

0
Фудбалски стадион Борац - Исток
Foto: ATV

Građevinske mašine na Gradskom stadionu rade punom parom, a istočna tribina dobija svoje novo ruho.

Ono što generacija Borčevih pristalica priželjkuju decenijama unazad konačno će da se i ostvari-krov nad istočnom tribinom trebalo bi da u potpunosti bude završen do kraja juna.

Krov na Istoku jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata banjalučkog kluba u posljednje vrijeme, a sve se radi sa ciljem da Borčevi navijači dobiju bolje uslove na Gradskom stadionu.

Razvoj infrastrukture, kažu u Platonovoj ulici, i dalje ostaje jedan od glavnih prioriteta Fudbalskog kluba Borac.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

FK Borac

stadion

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полицајци спасили живот мушкарцу Бањалуци

Banja Luka

Heroji Banjaluke: Policajci spasili život muškarcu

1 h

0
Марко Луис

Kultura

Marko Luis najavio spektakl u Banjaluci i otkrio nepoznat detalj o njemu i Borcu

1 h

0
Спомен-обиљежје у Жепи код Хан Пијеска за страдалих 45 припадника Војске Републике Српске

Gradovi i opštine

Krvavi jun u Žepi: Parastos za 45 mučki ubijenih srpskih boraca

1 h

2
Сједница Владе Републике Српске на Палама.

Republika Srpska

Nova prava za osobe sa invaliditetom i roditelje njegovatelje u Srpskoj

2 h

0

Više iz rubrike

Керолај Чавес

Fudbal

Goli Mundijal je počeo: Influenserka se skinula i postavila izazov

4 h

0
Јувентус против Бенфике у Лиги шампиона без Душана Влаховића

Fudbal

Direktor Juventusa: "Ne vjerujem da će Vlahović ostati u Italiji"

12 h

0
Марио Цвитановић више није тренер Сарајева

Fudbal

Mario Cvitanović više nije trener Sarajeva

13 h

0
Фудбалери Младости из Залужана

Fudbal

Fudbaleri Mladosti iz Zalužana dobili svoj dom

1 d

0

  • Najnovije

21

40

Cvijanović: Priča sazdana od silnih manipulacija počinje da se raspada

21

39

Šta znače TT tablice koje mnogi miješaju sa MT

21

31

Jedna stvar je sutra obavezna, a ne radi se ni za jedan drugi praznik

21

30

Putin: Još nismo koristili Orešnik u punom obimu

21

27

Nezapamćen skandal: Sportistkinja pod istragom jer je navodno istukla dečka

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner