Marko Luis najavio spektakl u Banjaluci i otkrio nepoznat detalj o njemu i Borcu

Stiže nam vikend, a to znači odmaranje, opuštanje i zabava.

A sjajnu zabavu pripremiće sutra regionalna muzička zvijezda Marko Luis koji će sa svojim prepoznatljivim i neobičnim muzičkim pravcem da ispuni petak veče emocijama i dobrom atmosferom u okviru Jun Festa.

Na Jun festu će nastupiti i Beogradski sindikat, a gost ATV-a bio je i Feđa Dimović.

Marko Luis ne krije da prema Banjaluci ima posebna osjećanja. Za ATV je otkrio i malo poznatu stvar o sebi - bio je na probi u Borcu.

"Bio sam u Borcu na probnom treningu, trebao sam ovdje da igram, na kraju nisam ostao. Ko zna gdje bi me taj put vodio, možda bih na kraju i postao Banjalučanin", ispričao nam je Marko Luis.

Kako kaže, to nije jedina njegova sa Banjalukom.

"Počeo sam ovdje. Ja sam počeo da sviram uživo, da radim moju muziku 2007-2008. godine. Već tada sam imao svoje prve svirke baš ovdje u Banjaluci. To se pretvorilo u to da sviramo jednom nedjeljno. Razmišljali smo da iznajmimo stan ovdje, da prebacimo prebivalište", rekao je Luis za ATV.

On je najavio pravi spektakl za petak na tvrđavi Kastel.

"Idemo još jedan korak dalje. Imamo nove pjesme, novi album", kaže Marko Luis.

Spektakl najavljuje i Feđa, samo dan kasnije - u subotu.

"Banjaluka je uvijek najbolje mjesto za koncerte", rekao je Feđa za ATV i naglašava:

"U subotu ćemo da imamo jedan predivan emotivni koncert".