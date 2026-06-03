Ilićeva pozvala srednjoškolce iz Srpske da se prijave na Ljetnu školu filma 2026.

Počinje Četvrta ljetna škola filma u Prnjavoru - jedinstvena prilika da srednjoškolci iz Republike Srpske upoznaju način kako to nastaje film, od prve ideje do konačne realizacije. Direktor Audio-vizuelnog centra Republike Srpske, Anja Ilić pozvala je sve one koji vole film, priče i glumu da se prijave na Ljetnu školu filma 2026.

"Pozivam sve srednjoškolce iz Republike Srpske koji vole film, priče, fotografiju, pisanje, glumu ili jednostavno žele da nauče nešto novo, da se prijave na Četvrtu ljetnu školu filma u Prnjavoru. Ovo je jedinstvena prilika da iz prve ruke upoznaju kako nastaje jedan film – od prve ideje i razvoja priče, preko pisanja scenarija i snimanja, pa sve do montaže i finalnog proizvoda", poručila je direktor Audio-vizuelnog centra Republike Srpske, Anja Ilić.

Posebna vrijednost ove škole je što polaznici ne uče samo teoriju, već aktivno učestvuju u stvaranju kratkometražnog filma, kako tvrdi Ilićeva, te na kraju mogu da vide konkretan rezultat svog rada.

"Upravo taj proces je za mnoge mlade ljude bio presudan da otkriju svoje talente i interesovanja. Ponosni smo što su se brojni polaznici prethodnih škola kasnije odlučili za studije na umjetničkim fakultetima i profesionalno usavršavanje u oblastima filma i audio-vizuelnih umjetnosti. Sa mladima će i ove godine raditi vrhunski mentori sa Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, koji svojim znanjem i iskustvom pružaju snažnu podršku učesnicima i pomažu im da svoje ideje pretvore u filmske priče", rekla je Ilićeva, te dodaje:

"Posebno nas raduje što će gost ovogodišnje škole biti reditelj Rašo Andrić, autor filmova „Kad porastem biću Kengur“ i „Leto kada sam naučila da letim“, koji je posebno blizak mlađoj publici. Riječ je o jednom od najznačajnijih regionalnih reditelja, čije će prisustvo i rad sa polaznicima biti veliko iskustvo i inspiracija za sve učesnike".

Posebnu zahvalnost, Ilićeva je uputila Gradu Prnjavoru koji je ove godine prepoznao značaj ovog projekta i pokazao spremnost da bude domaćin mladim ljudima iz cijele Republike Srpske. Zahvaljujući podršci Grada, za sve učesnike obezbijeđeni su smještaj i ishrana, što omogućava da škola bude u potpunosti besplatna.

Ljetna škola filma biće održana od 17. do 27. avgusta u Prnjavoru, a poziv za prijave je otvoren do 11. juna.

"Očekujemo veliki broj prijava i radujemo se novoj generaciji mladih filmskih stvaralaca koji će zajedno sa nama istraživati ovogodišnju temu – 'Dodir'", poručuje Ilić.

Ovogodišnja tema škole je 'Dodir', a kako navodi dalje, želja im je da već kroz prijavni proces uoče kreativnost i način razmišljanja mladih ljudi. Zato kandidati, uz prijavu, treba da dostave motivaciono pismo u kojem će objasniti zašto žele da budu dio škole, preporuku odjeljenjskog starješine, kao i jednominutni video-snimak u kojem će se predstaviti i ukratko ispričati kakvu bi filmsku priču na zadatu temu voljeli da razvijaju.

"Ne tražimo profesionalne radove – važno nam je da vidimo ideju, iskrenu motivaciju i želju za učenjem", zaključila je Ilićeva.