Sutra počinje Teatar fest "Petar Kočić"

Teatar fest "Petar Kočić" počinje sutra i trajaće do 10. juna. Tim povodom rukovodstvo Narodnog pozorišta održalo je sastanak sa predsjednikom Srpske Sinišom Karanom.

Zahvalni su na nastavku saradnje čime je omogućeno da pozorište, osim zvaničnog takmičarskog programa, promociju pozorišne djelatnosti organizuje i u 15 lokalnih zajednica širom Srpske.

Narodno pozorište Republike Srpske je od 1998. godine domaćin i organizator Teata festa „Petar Kočić“. Organizovanjem ovakvog festivala Narodno pozorište želi da utiče na ukupan razvoj scenske umjetnosti u Republici Srpskoj i doprinese njenoj afirmaciji u regionalnom, evropskom i međunarodnom kontekstu.

"Narodno pozorište Republike Srpske pored zvaničnog takmičarskog dijela programa, koji počinje sutra, svoju promociju djelatnosti pozorišnog stvaralaštva i umjetnosti imaće priliku da prikaže u 15 gradova i opština lokalnih zajednica u Republici Srpskoj", rekla je direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić.

"Mi ćemo sa druge strane ovim programom, selekcijom predstava, kao i ovim dodatnim programima, koje je upravnica nabrojala, pokušati i siguran sam uspjeti da osvijetlimo naš obraz i da sve zajedno bude na zadovoljavajućem nivou", rekao je umjetnički direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske Ljubiša Savanović.

Pozorište svojim predanim radom i izuzetnim uspjesima na međunarodnoj sceni čine ovu ustanovu jednim od najboljih ambasadora Republike Srpske, poruka je predsjednika Srpske.

"U tom smislu je to promocija ne samo, tog našeg ukupnog identiteta, nego i rekao bih danas u savremeno doba i sa savremenim pristupima ono ima jednu drugu dimenziju, danas ima obrazovnu, vaspitnu, etičku dimenziju, tako da kulturu možemo posmatrati i na takav način", istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i dodao:

"Koliko je jaka kultura, toliko je jaka i Republika Srpska, a ona je i odraz naše snage, dakle afirmacija ovih vrijednosti je odraz snage Republike Srpske."

Ovogodišnji festival Teatar fest „Petar Kočić“ otvara prvakinja Narodnog pozorišta Republike Srpske Nikolina Friganović