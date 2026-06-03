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Rekonstrukcija parka Petar Kočić dobija novu šansu?

Autor:

Lana Ostojić
03.06.2026 20:25

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Парк Петар Кочић у Бањалуци.
Foto: ATV

Rekonstrukcija i sanacija Parka Petar Kočić dobija novu šansu. Nakon što prijedlog kreditnog zaduženja na prethodnoj sjednici nije dobio podršku odbornika, gradska administracija pokušala je da otkloni nedoumice na posebnom sastanku sa odbornicima, na kojem su prezentovani detalji projekta.

Međutim, prijedlog koji je upućen Skupštini ostao je isti kao onaj prethodno odbijeni. Iz PDP-a poručuju da će podržati ovaj projekat, te se nadaju i jednoglasnoj podršci u Skupštini grada na narednoj sjednici zakazanoj za 10.jun.

"Prije 2 godine prijedlog Evropske Unije da sanira taj park i zauzvrat dobije kancelariju – evropsku kuću. To nije dobilo saglasnost Skupštine grada, ali je ostao taj projekat za sanaciju. Mi smo prije nekoliko dana imali prezentaciju između ostalog i Parka Petar Kočić", rekao je odbornik PDP-a u Skupštini grada Banjaluka Dragan Milanović.

Gradu su potrebnije mnoge druge stvari i ta količina novca mogla bi da se upotrijebi na bolji način, smatraju u Narodnom Frontu. Još nisu upoznati sa projektom.

"Što se tiče same te tačke – materijal je identičan kao na prošloj sjednici, ja ne vidim nikakvu promjenu. Prezentacija projekata jeste bila, ali mi iz objektivnih razloga bili smo spriječeni da prisustvujemo tome. Tako da ja apsolutno ne vidim nikakvu razliku, očekivali smo tu propratnu dokumentaciju da vidimo kako izgleda projekat, pa da se na osnovu toga možemo dalje izjasniti", izjavio je odbornik NF u Skupštini grada Banjaluka Dijana Ješić.

Oni koji nisu vidjeli projekat to će moći na narednoj sjednici Skupštine, poručuju iz gradske uprave.

"S obzirom na to da svi odbornici nisu mogli prisustvovati tom sastanku, dogovoreno je da se uputi zahtjev Skupštini Grada da se projekat uvrsti kao posebna tačka dnevnog reda, kako bi bio prezentovan pred svim odbornicima", rekli su iz Gradske uprave Banjaluka.

Sutra će biti održan sastanak SNSD-a, na kojem će odbornici zauzeti konačan stav o ovom prijedlogu.

"Razmišljajući o parku ili o rupama na putu – mislim da to nije prioritet, ali moram reći da ni ja lično, a siguran sam ni jedan drugi odbornik nema ništa protiv sanacije parka, niti bilo kojeg drugog dijela garda. Ali u ovom trenutku zaista smatramo da to nije prioritet – i kada pitate građane šta je problem u gradu, sada već izdvajaju najviše saobraćajnu infrastrukturu", jasan predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković.

Nakon što projekat bude predstavljen odbornicima, javnosti će biti dostupne detaljne informacije o planiranim radovima, uključujući idejna rješenja, dinamiku realizacije, izvođača radova i procijenjenu vrijednost projekta, poručuju iz Gradske uprave. Kažu i da će način organizacije radova i eventualna ograničenja korištenja parka biti definisani u fazi realizacije projekta.

Park Mladen Stojanović jedno je od najprepoznatljivijih mjesta u Banjaluci i jedno od glavnih obilježja grada. Projektom je predviđena rekonstrukcija postojeće fontane kroz novo tehničko i estetsko rješenje, novo popločanje, kao i radovi na objektu Staklenac. Ono što će sigurno obradovati mnoge Banjalučane jeste uvjeravanje od Gradske uprave da neće biti sječe stabala, kao ni uklanjanja postojećeg zelenila.

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Tagovi :

Park Petar Kočić

Ljubo Ninković

Banjaluka

Gradska uprava Banjaluka

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