Problemi se kaleme - mještani banjalučkog naselja postavili ultimatum

Nova kiša, stari problemi u Banjaluci. Tako se u najkraćem može opisati situacija u gradu. Ogorčenje mještana raste u većini naselja, pa tako i na Laušu.

Nakon što je jutarnji pljusak potpuno potopio ulice na Laušu i ostavio brojne građane zarobljene u vodenim zamkama, ogorčeni mještani ovog banjalučkog naselja uputili su otvoren i oštar ultimatum.

Svijet Tri vojnika poginula pri padu helikoptera u Velikoj Britaniji

Poručili su da će glasove na predstojećim izborima dati isključivo onome ko trajno riješi problem poplava.

Kako je jutros objavili, dovoljno je bilo svega nekoliko minuta jače kiše da se saobraćaj u ovom dijelu grada potpuno parališe, a mještani ostanu odsječeni od svijeta zbog nefunkcionalne oborinske kanalizacije.

Nova svjedočenja stanovnika Lauša pokazuju da je situacija davno izmakla kontroli, te da su građani prepušteni sami sebi i nefunkcionalnom sistemu.

"Ko nam riješi poplave imaće naše glasove!“

Zlatko Marjanac, stanovnik naselja Lauš, u razgovoru za "BL portal" ne krije ogorčenje i kroz ironiju šalje jasnu ponudu svim političkim akterima u Banjaluci.

Društvo Mačka zamalo izazvala novu tragediju u BiH

“Ako ne možemo ništa dobiti ovako, pa dajte nam bar riješite ovaj problem, jer jedino tako možemo razgovarati. Ovo je otvorena ponuda i za vlast i za opoziciju – ko nam riješi poplave, ima naše glasove za izbore! Nama lova ne treba, pričamo o ogranku ulice Dušana Jokića kod ambulante na Laušu. Nekim ljudima ovdje stalno ulazi voda u kuće, imamo ogroman problem i nažalost, mi smo na to već naučili”, priča Marjanac.

Na Laušu gube strpljenje: Ko zaustavi poplave, ima naše glasove, više informacija na https://t.co/OcHBHXNB7t pic.twitter.com/UuxcxTlYST — BL Portal (@bl_portal) June 3, 2026

On naglašava da je na ovo naselje već godinama Grad potpuno zaboravio.

“Od Igora Radojičića niko više ovdje nije došao, niti je šta popravio, niti bilo šta drugo uradio. Pisali smo apele, ali ništa nije imalo uspjeha. Dolazila je i komunalna policija, ali oni samo dođu i kažu: ‘Mi za to nismo nadležni’. Ko god da dođe, niko na kraju ne bude nadležan. Jedino kada idu izbori, nešto se i može pokušati riješiti”, ogorčen je Marjanac.

MZ Lauš 1: Ne čiste cijevi, ne peru ulice, a klizišta stoje godinu dana

Da su poplave kod ambulante samo vrh ledenog brijega nagomilanih komunalnih problema na Laušu, potvrđuje i Milana Mišić, predsjednica Savjeta mjesne zajednice Lauš 1.

Republika Srpska Delegacija Republike Srpske doputovala u Sankt Peterburg

Ona ističe da Gradska uprava pokazuje hroničan nemar prema ovom naselju.

“Ne čiste propuste, oni budu začepljeni pijeskom i čime već sve ne, i zato odmah izbije voda. Ali da vam kažem, to je zapravo jedan od manjih problema koje imamo. Kod nas su otvorena opasna klizišta zbog kojih je i saobraćaj potpuno zatvoren u pojedinim ulicama. Ne rješavaju se puno krupniji problemi, pa kako onda da riješe ovaj? Već kada su kiše, nama su ogroman problem klizišta koja su aktivna, a niko nije izašao na teren da ih sanira. Ulice su zatvorene u Kosovskoj ulici, iznad ulice Franca Šuberta, i to tako već stoji godinu dana”, navodi Mišićeva za "BL portal".

Predsednica MZ Lauš 1 dodaje da komunalne službe u ovom naselju gotovo da i ne postoje, osim za potrebe fotografisanja.

Ljubav i seks Deset znakova koji pokazuju da ste u pravoj vezi

“Niti čiste kanalizacione cijevi, niti peru ulice kod nas. A i to kada rade, rade samo dole do škole. Ja ne znam da su ikada išta oprali ili očistili kako treba iznad toga, sve je potpuno začepljeno. Oni to ne čiste ni zimi, a kamoli sada”, zaključuje Milana Mišić.