"Potok" na autobuskoj stanici u centru Banjaluke

Autor:ATV
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Zbog obilnih padavina, na autobuskoj stanici u centru grada kod parka Petar Kočić došlo je do nakupljanja i slivanja vode preko kolovoza.
Iako se putnici sklanjaju pod nadstrešnicu od kiše, situaciju dodatno otežavaju vozila i autobusi koji prolaze kroz „potok“ na kolovozu i zapljuskuju građane, prenosi Glas Srpske
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