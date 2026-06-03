"Potok" na autobuskoj stanici u centru Banjaluke

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Zbog obilnih padavina, na autobuskoj stanici u centru grada kod parka Petar Kočić došlo je do nakupljanja i slivanja vode preko kolovoza.

Iako se putnici sklanjaju pod nadstrešnicu od kiše, situaciju dodatno otežavaju vozila i autobusi koji prolaze kroz „potok“ na kolovozu i zapljuskuju građane, prenosi Glas Srpske

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