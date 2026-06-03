Samo su Stanivuković i Šmit objavljivali svoje odluke u Službenom glasniku BiH

Autor:ATV
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Agonija s parkingom u Banjaluci ne prestaje ni nakon dvije godine, a sada se ponovo našla u centru pažnje zbog odluke Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, koje je gradonačelniku Banjaluke naložilo da poništi odluke o parkinzima u gradu, a koje je objavio ni manje ni više nego u Službenom glasniku BiH.
Draško Stanivuković u namjeri da realizuje svoj cilj i stavi na snagu pravilnik o parkinzima, pomenuti umjesto Službenog glasnika grada Banjaluka i Službenog glasnika Republike Srpske, objavio u Službenom glasniku BiH.
„Gradonačelnik je prekršio minimalno dva zakona. Prvi je dakle Zakon o lokalnoj samoupravi i Zakon o komunalnim djelatnostima i to u pogledu nadležnosti, koje nisu njegove, a prisvojio ih je time što je napisao određeni Pravilnik, kojim treba da se naplaćuje parking u gradu Banjaluci. To je nadležnost isključivo Skupštine grada. Znajući da mi nećemo povećati cijene parkinga, gradonačelnik se onda odlučio i prekršio zakon time što se odlučio da sam napiše taj pravilnik i drug prekršaj je taj gdje je o povrijedio Zakon o lokalnoj samoupravi na način da je tu odluku objavio u oglasnom dijelu Službenog glasnika BiH“, kazao je predsjednik banjalučke Skupštine, Ljubo Ninković, a koji je još naglasio da je Draško Stanivuović u gore navedenom nizu preskočio i Službeni glasnik Grada Banjaluka i Službeni glasnik Republike Srpske.
Ninković je podsjetio na izjavu njegovog kolege i potpredsjednika Skupštine grada Banjaluka, Saše Čudića, a koji je rekao da su gradonačelnik Banjaluke i bivši visoki predstavnik u BiH, Kristijan Šmit jedini koji su svoje odluke objavljivali u Službenom glasniku BiH.
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