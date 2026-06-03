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Samo su Stanivuković i Šmit objavljivali svoje odluke u Službenom glasniku BiH

Autor:

ATV
03.06.2026 08:09

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Само су Станивуковић и Шмит објављивали своје одлуке у Службеном гласнику БиХ
Foto: OHR

Agonija s parkingom u Banjaluci ne prestaje ni nakon dvije godine, a sada se ponovo našla u centru pažnje zbog odluke Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, koje je gradonačelniku Banjaluke naložilo da poništi odluke o parkinzima u gradu, a koje je objavio ni manje ni više nego u Službenom glasniku BiH.

Draško Stanivuković u namjeri da realizuje svoj cilj i stavi na snagu pravilnik o parkinzima, pomenuti umjesto Službenog glasnika grada Banjaluka i Službenog glasnika Republike Srpske, objavio u Službenom glasniku BiH.

„Gradonačelnik je prekršio minimalno dva zakona. Prvi je dakle Zakon o lokalnoj samoupravi i Zakon o komunalnim djelatnostima i to u pogledu nadležnosti, koje nisu njegove, a prisvojio ih je time što je napisao određeni Pravilnik, kojim treba da se naplaćuje parking u gradu Banjaluci. To je nadležnost isključivo Skupštine grada. Znajući da mi nećemo povećati cijene parkinga, gradonačelnik se onda odlučio i prekršio zakon time što se odlučio da sam napiše taj pravilnik i drug prekršaj je taj gdje je o povrijedio Zakon o lokalnoj samoupravi na način da je tu odluku objavio u oglasnom dijelu Službenog glasnika BiH“, kazao je predsjednik banjalučke Skupštine, Ljubo Ninković, a koji je još naglasio da je Draško Stanivuović u gore navedenom nizu preskočio i Službeni glasnik Grada Banjaluka i Službeni glasnik Republike Srpske.

Ninković je podsjetio na izjavu njegovog kolege i potpredsjednika Skupštine grada Banjaluka, Saše Čudića, a koji je rekao da su gradonačelnik Banjaluke i bivši visoki predstavnik u BiH, Kristijan Šmit jedini koji su svoje odluke objavljivali u Službenom glasniku BiH.

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Tagovi :

Draško Stanivuković

Kristijan Šmit

Ljubo Ninković

Banjaluka

Službeni glasnik Srpske

Parking

naplata parkinga Banjaluka

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