Banjalučki parking ponovo u centru pažnje: Koje zakone krši Stanivuković?

Banjalučki parking se po ko zna koji put našao u centru pažnje, ovog puta zbog odluke Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, koje je gradonačelniku Banjaluke naložilo da poništi odluke o parkinzima u gradu, jer su donesene mimo zakona i bez neophodne saglasnosti Skupštine grada.

Tako je Banjaluka ponovo grad u kojem se parking, sada i zvanično, ne bi trebalo plaćati. Pravnici, ali i brojni odbornici, ističu da se naplata ni do sada nije vršila u skladu sa zakonom. Konačno je na samovolju gradonačelnika i donošenje odluka o naplati parkinga mimo njegovih ovlaštenja, kao i na objavljivanje tih odluka mimo zakonskih procedura u „Službenom glasniku BiH“, reagovalo nadležno ministarstvo, pet mjeseci nakon objavljivanja prve odluke. U obavještenju Ministarstva, koje je u posjedu ATV-a, precizno je navedeno gdje i kako je gradonačelnik Banjaluke kršio zakon.

„Ministarstvo smatra da nisu relevantni navodi gradonačelnika izneseni u izjašnjenju, u kojem se ukazuje na to da su odluke koje su predmet ovog postupka uredno objavljene u ‘Službenom glasniku BiH’, te su kao takve postale javno dostupne svim zainteresovanim licima, čime je ispoštovan princip javnosti i transparentnosti u postupku donošenja i objavljivanja osporenih akata. Objavljivanjem osporenih odluka u ‘Službenom glasniku BiH’ došlo je do povrede člana 86. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi“, naveli su iz Ministarstva.

I to nije sve. Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi i Zakonu o komunalnim djelatnostima, gradonačelnik je morao dobiti saglasnost Skupštine grada Banjaluka na cijene komunalnih usluga, u koje spada i parking. Ministarstvo je odbacilo navode Draška Stanivukovića koji je tvrdio da cijene nisu suštinski mijenjane, već da je samo produžena ranija odluka.

„Ministarstvo smatra da nisu relevantni navodi gradonačelnika izneseni u izjašnjenju, u kojem se ukazuje na to da prilikom donošenja osporenih odluka nisu mijenjane cijene usluga parkiranja, već su primjenjivane cijene na koje je Skupština grada Banja Luka prethodno dala saglasnost, prije donošenja Privremene odluke u decembru 2025. godine“, naglasili su u Ministarstvu.

U vodu su pale dvije privremene odluke za obezbjeđivanje kontinuiteta u funkcionisanju komunalne djelatnosti upravljanja javnim parkiralištima, koje je mimo zakona donio i mimo zakonskih procedura objavio Draško Stanivuković. Prva odluka objavljena je 30. decembra prošle godine, a odluka o produženju važenja te odluke 24. marta ove godine, obje na rok od po tri mjeseca. Ministarstvo je naložilo povlačenje odluke u roku od 30 dana. Inicijativu za ocjenu zakonitosti odluka koje je gradonačelnik svojevoljno, bez lokalnog parlamenta, objavljivao, podnio je tim koji je formirao Saša Čudić.

„Ono što me raduje je da je sada svima jasno, i svim građanima i načelnicima lokalnih zajednica, da se moraju imperativno poštovati zakoni institucija Republike Srpske. Odluke koje nemaju pravno utočište ne smiju se slati na nivo BiH, jer je to presedan. Niko ne treba da radi po ‘Službenim glasnicima BiH’, nego da poštuje zakone i institucije Republike Srpske“, rekao je potpredsjednik Skupštine grada Banjaluka Saša Čudić.

I dok je u Banjaluci naplata parkinga nezakonito ozakonjena, to gradsku vlast, po dosadašnjoj praksi, mnogo ne zanima. U odgovoru ATV-u navodi se da su predstavnici grada opredijeljeni da poštuju zakon, kao i do sada, ali i pravo da se bore za svoje prihode koje ostvaruju sve druge lokalne zajednice.

„Zvanični akt u vezi sa parkingom još uvijek nije zaprimljen, ali će po njegovom prijemu biti postupljeno i važeća odluka biti prilagođena kako bi Banja Luka ostvarila pravo na naplatu parkinga, baš kao i sve lokalne zajednice u Republici Srpskoj“, naveli su iz Gradske uprave.

Da bi se zakon ispoštovao, a kako je naložio i Ustavni sud Republike Srpske, koji je naplatu parkinga u Banjaluci proglasio neustavnom, potrebno je da komunalno preduzeće naplaćuje parking. Od 24. septembra 2024. godine, kada je Ustavni sud donio takvu odluku, preporuke još nisu ispoštovane. Toliko o poštovanju zakona.