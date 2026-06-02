"Da nije bilo Srpske, ni nas danas ne bi bilo ovdje"

"Republika Srpska-juče, danas, sutra", tema je predavanja koje je Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić održao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjaluci.

Govoreći o nastanku Srpske, Minić je rekao da je ona bila jedini mogući okvir za zaštitu srpskog naroda u tadašnjoj BiH i podsjetio na ulogu generacija koje su postavile temelje današnje Srpske.

Republika Srpska je bila jedini mogući okvir koji je mogao zaštiti Srpski narod u tadašnjoj BiH. Da Srpske nije bilo ne bi bilo ni nas poručio je studentima Savo Minić. Najbolji koji danas nisu sa nama poručuje, osigurali su da živimo slobodno u Republici Srpskoj. Kako kaže zadovoljan je i svim što je danas čuo od studenata jer je to nešto što daje nadu u budućnost Republike Srpske.

"Činjenica je da su naši studenti strateški rezervoar da su oni neko od koga zavisi Republika Srpska u svakom smislu te riječi", rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Akademska zajednica nije krila zahvalnost aktivnostima Vlade ali su istakli i svoj značaj za Republiku Srpsku.

„Akademska zajednica je učestvovala u stvaranju Republike Srpske akademska zajednica će pomoći Vladi u svim aktivnostima koje se tiču zaštite Republike Srpske i unaprijeđenja pozicije Republike Srpske", rekao je rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin.

Republika Srpska je značajno podigla ulaganja u visoko obrazovanje posebno kada se govori o studentskom standardu. Resorni ministar dodaje da su uslovi koje studenti imaju u Srpskoj rijetkost.

„Mi smo jedinstveni u Evropi a možda i u svijetu da naši studenti imaju besplatno školovanje da imaju besplatan smještaj u studenskim domovima da se subvencioniše hrana da dodjeljujemo preko 1000 stipendija svake godine", izjavio je ministar za naučnotehnološki razvoj Draga Mastilović.

Zahvaljujući najvišim institucijama Republika Srpska uspješno se razvija od samog osnivanja do danas, poruka je koja je poslata sa Fakulteta političkih nauka.