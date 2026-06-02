"Neće više biti ni Šmita ni Marfija, Bošnjaci da se pomire sa tim"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je bošnjačkim političarima da moraju da se pomire sa tim da u BiH više neće doći neko poput samozvanca Kristijana Šmita ili bivšeg ambasadora SAD Majkla Marfija.
"Neće više doći Marfi, neće doći Šmit! Moraju se pomiriti s tim", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.
Minić je napomenuo da bošnjačkim političarima treba neko poput Šmita i kada im nanosi štetu.
"Njima odgovara da se stavi Ustav van snage da bi formirali vlast!? Oni su spremni sve žrtvovati, čak i svoje kapacitete iz FBiH iako mi nije razumljivo zašto to rade", naveo je Minić.
On kaže da mu nije jasno i to što je neprijateljsko sve što je usmjereno ka Republici Srpskoj. "Ali, to je dio njihovog kolorita", zaključio je Minić, prenosi Srna.
