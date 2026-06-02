"Neće više biti ni Šmita ni Marfija, Bošnjaci da se pomire sa tim"

ATV
02.06.2026 14:37

"Неће више бити ни Шмита ни Марфија, Бошњаци да се помире са тим"
Foto: ATV, Tanjug/AP/

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je bošnjačkim političarima da moraju da se pomire sa tim da u BiH više neće doći neko poput samozvanca Kristijana Šmita ili bivšeg ambasadora SAD Majkla Marfija.

"Neće više doći Marfi, neće doći Šmit! Moraju se pomiriti s tim", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

Minić je napomenuo da bošnjačkim političarima treba neko poput Šmita i kada im nanosi štetu.

"Njima odgovara da se stavi Ustav van snage da bi formirali vlast!? Oni su spremni sve žrtvovati, čak i svoje kapacitete iz FBiH iako mi nije razumljivo zašto to rade", naveo je Minić.

On kaže da mu nije jasno i to što je neprijateljsko sve što je usmjereno ka Republici Srpskoj. "Ali, to je dio njihovog kolorita", zaključio je Minić, prenosi Srna.

